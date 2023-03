Jessica Alba explique comment elle s'est protégée des «prédateurs» au début de sa carrière

Invitée de l’émission «Who’s talking to Chris Wallace ?», Jessica Alba est revenue sur sa carrière à Hollywood, qui a démarré à l’âge de 13 ans, et des moyens de défense qu’elle avait mis en place pour décourager les prédateurs.

Une mentalité de guerrière. La carrière de Jessica Alba à Hollywood a démarré à l’âge de 13 ans. Six ans plus tard, elle héritait du rôle de Max Guevara dans la série créée par James Cameron, «Dark Angel», qui allait la propulser au rang des femmes les plus en vue de l’industrie audiovisuelle et de sex-symbol au début des années 2000. Comment gérer une telle ascension à un si jeune âge ? Dans l’émission «Who’s talking to Chris Wallace ?» diffusée sur HBO Max, la comédienne s’est exprimée sur la façon dont elle a navigué dans cette période délicate de sa vie où elle était présentée comme un objet-sexuel par certains médias, et potentiellement à la merci des prédateurs qui travaillent à Hollywood.

«Je crois avoir compris que je devais aider à vendre le produit. Et ils le vendent de cette manière, donc j’ai compris qu’il s’agissait de prendre une décision stratégique et professionnelle. Et cela m’a permis de prendre mes distances avec cela. Mais d’un autre côté, on ne peut pas changer la perception que les autres ont de vous. Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit de mal dans le fait d’assumer sa sexualité. Je n’étais tout simplement pas cette personne. Tout cela me rendait très nerveuse, et je ne me sentais pas bien dans ma peau», explique-t-elle.

«J’ai du attendre de devenir mère pour commencer à me percevoir comme une femme, avec ma propre sexualité, consciente de sa force et de sa féminité. Avant cela, j’ai l’impression que je portais cette armure de masculinité, cette énergie masculine, afin de ne pas être prise en chasse par les prédateurs à Hollywood qui étaient nombreux de mes 12 à 26 ans», poursuit-elle, avant de préciser ses propos.

«J’étais une guerrière. J’avais de l’énergie à revendre. J’étais très dure. Je jurais comme un marin, et j’étais… j’ai essayé de me rendre aussi indisponible que possible, afin qu’on ne puisse pas profiter de moi», dit-elle.