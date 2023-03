Tom Cruise : absent des Oscars, l'acteur a été aperçu ce mardi à l'anniversaire de Michael Caine

Absent des Oscars dimanche, Tom Cruise a pris le temps, mardi soir dernier, de célébrer les 90 ans de l’acteur Michael Caine.

Alors que son absence lors de la cérémonie des Oscars a été remarquée, Tom Cruise a ce mardi participé à la fête d’anniversaire de l’acteur Michael Caine, qui célébrait ses 90 ans.

Les festivités ont été immortalisées avec des clichés postés sur le compte Instagram de David Walliams. «Joyeux 90e anniversaire au légendaire Sir Michael Caine», a partagé l’acteur, qui avait joué dans «Twist» en 2021 au côté de Michael Caine.

Tom Cruise, Michael Walliams et Michael Caine se connaissent depuis des années après avoir notamment joué ensemble dans le film de 2002 «Austin Powers in Goldmember».

Un choix qui étonne

Michael Caine semblait être en bonne santé et de bonne humeur, alors qu'il se remet d'une opération chirurgicale majeure à la colonne vertébrale pour traiter une sténose vertébrale, comme le fait savoir le New York Post. Une affection causée par le rétrécissement du canal rachidien, entraînant des douleurs au dos et au cou.

Denise Welch étaient aussi présente parmi les convives «réunis autour d’un somptueux repas», comme le rapporte le DailyMail. Elle s'est rendue sur sa propre page Instagram pour partager un selfie pris au côté de la star de «The Italian Job».

Cette réunion quelque peu improbable a été organisée quelques jours seulement après la décision de Tom Cruise de ne pas participer à la cérémonie des Oscars ce dimanche, malgré la nomination de son film «Top Gun : Maverick» dans six catégories, dont le très convoité prix du meilleur film (finalement revenu à «Everything Everywhere All at Once»).

Si la raison officielle évoque un agenda surbooké à cause de la production du prochain «Mission Impossible», il se murmure qu'il aurait décidé de ne pas se rendre à la cérémonie afin d'éviter une «rencontre gênante avec son ex-femme Nicole Kidman», à la suite de leur divorce il y a plus de vingt ans.