Ben Affleck : on sait enfin pourquoi l'acteur faisait la moue aux Grammy Awards

La moue de Ben Affleck à la 65e cérémonie des Grammy Awards en février dernier, n’est pas passée inaperçue. L’acteur qui accompagnait sa femme Jennifer Lopez, s’est confié sur son manque d’entrain qui a fait beaucoup parler.

Le 5 février dernier, alors qu’il était avec sa compagne, la chanteuse Jennifer Lopez, Ben Affleck est apparu triste et un peu boudeur lors de la 65e cérémonie des Grammy Awards qui se tenait à Los Angeles. Un comportement qui n’a pas manqué de faire réagir sa femme donnant lieu à un vif échange entre les deux stars, lequel a été filmé et est rapidement devenu viral.

Dans une interview au Hollywood Reporter parue jeudi 16 mars, l’acteur et réalisateur est revenu sur cet épisode qui a fait le buzz. Il a enfin révélé ce que le couple s’était dit lors de cette soirée. «J'ai passé un bon moment aux Grammys. Ma femme y allait et je me suis dit qu’il y aurait de la bonne musique. Lors des remises de prix pour les films, il y a des discours et des webinaires sur le mixage du son. J’ai pensé que ça pourrait être amusant», a-t-il commencé par expliquer.

«Je suis souvent allé à des remises de prix ivre»

Interrogé sur son air maussade, Ben Affleck a ajouté : «J'ai vu Trevor Noah (le présentateur de la cérémonie, ndlr) s'approcher et je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu’. Ils nous cadraient dans ce plan, mais je ne savais pas qu'ils tournaient. Je me suis penché vers (Jennifer) et je lui ai dit : ‘Dès qu'ils commenceront à tourner, je m'éloignerai de toi et je te laisserai à côté de Trevor’. Elle m'a répondu : ‘Tu ferais mieux de ne pas partir’. C'est un truc de mari et de femme».

Alors que son film «Air», qu’il réalise et dans lequel il joue, sortira le 5 avril prochain sur Amazon Prime Video, Ben Affleck a également avoué pendant cette interview qu’il s’était déjà rendu à des remises de prix dans un état d’ébriété avancé. «Mais personne n’a jamais dit que j’étais ivre», a-t-il indiqué.