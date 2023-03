Bruce Willis : Demi Moore partage une vidéo de l’acteur entouré de sa famille pour son anniversaire

Bruce Willis a fêté ce dimanche 19 mars ses 68 ans. Un moment que son ex-femme Demi Moore a partagé sur les réseaux, dévoilant une vidéo de l’acteur entouré de sa famille.

Une famille unie. Alors que l’état de santé de Bruce Willis, atteint de démence fronto-temporale, semble se dégrader, l’acteur a célébré son 68e anniversaire entouré des siens. Pour l’occasion, sa femme Emma Heming Willis, ses cinq filles, Mabel, Evelyn, Scout, Tallulah, Rumer, enceinte de son premier enfant, et son ex-épouse Demi Moore, ont poussé la chansonnette, reprenant en chœur le traditionnel «Happy Birthday to you». Une séquence que Demi Moore, a immortalisée en vidéo, avant de la partager sur les réseaux sociaux.

Sur ces images, on peut voir l’interprète de Die Hard souriant, visiblement heureux et chantant lui aussi, bien que affaibli.

Dernièrement, afin de protéger son mari dont la santé semble décliner, Emma Heming avait en effet demandé aux paparazzi de laisser l’acteur tranquille.

Mariée à la star depuis 14 ans, la mannequin et mère de deux de ses filles, a également partagé une tendre vidéo de son époux au fil de ces années, confiant par ailleurs sa grande tristesse en ce jour particulier. «Aujourd'hui est un de ces jours où je ressens le chagrin et la tristesse», a expliqué la quadragénaire dans un second message visiblement très émue et affectée.

Pour mémoire, la famille de Bruce Willis a annoncé en mars 2022 que l’acteur souffrait d’aphasie, avant de préciser en février dernier qu’il était atteint de démence fronto-temporale, maladie neurodégénérative incurable qui affecte la mémoire, la parole ou encore la mobilité.