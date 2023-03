Amanda Bynes : l'actrice de 36 ans a été internée à l'hôpital psychiatrique

L’actrice Amanda Bynes a été placée en soins psychiatriques après avoir été aperçue errant seule et nue dans les rues, d'après le site TMZ.

De nouveau dans la tourmente. Pendant plusieurs années, l’actrice Amanda Bynes a enchaîné les problèmes et il semblerait que sa descente aux enfers continue inexorablement. TMZ rapporte qu’elle a, ce dimanche matin, été aperçue en tenue d'Eve près du centre-ville de Los Angeles.

L’actrice aurait fait signe en direction d’un véhicule pour demander au conducteur de s’arrêter. Elle aurait confié à ce dernier qu'elle sortait d'un épisode psychotique. Elle aurait ensuite elle-même appelé le 911 (numéro d’urgence aux Etats-Unis). Des sources policières ont confié à TMZ que la star de «Ce que j’aime chez toi» a été emmenée dans un poste de police voisin, où une équipe de santé mentale a déterminé qu'elle devait être placée sous surveillance psychiatrique.

Amanda Bynes est actuellement hospitalisée et continuera probablement à recevoir des soins pendant plusieurs jours. En règle générale, une détention psychiatrique ne dure que 72 heures, mais elle peut être prolongée, précise le site.

Amanda Bynes était censée assister au 90’s Con dans le Connecticut ce week-end – une convention dédiée aux stars du petit écran des années 1990 - mais avait annulé sa venue à la dernière minute pour soucis de santé.

Une sortie de tutelle prématurée

Ce nouvel incident intervient alors qu'elle n'est plus sous la tutelle de sa mère depuis un an. La décision de la mettre sous tutelle après avait été prise en 2012, après avoir souffert de problèmes d’addictions et de santé mentale – dont un diagnostic de trouble bipolaire qu'elle avait publiquement partagé sur les réseaux sociaux.

Avant que la justice ne procède à cette mise sous tutelle et ne l’envoie dans un service psychiatrique pour y être soignée, la jeune femme avait fait couler beaucoup d’encre avec une série d'incidents bizarres – dont l’incendie de l’allée de son voisin (qui avait failli coûter la vie à son propre chien).

En 2022, c’est l’actrice elle-même qui avait entamé des démarches pour être libérée de sa tutelle, ce qui lui avait été accordé en un mois. Dans une déclaration, elle avait exprimé sa joie de reprendre sa vie en main : «Pendant tout ce temps, j’ai travaillé dur pour améliorer ma santé afin de pouvoir vivre et travailler de manière indépendante. Je vais continuer à faire de mon bien-être une priorité dans ce prochain chapitre de ma vie.»

Amanda Bynes Placed on Psychiatric Hold, Found Naked and Roaming Streets https://t.co/zIC6WgazVB — TMZ (@TMZ) March 20, 2023

Il semblerait malheureusement qu’elle soit en pleine rechute. Au mois de mai, elle avait d'ailleurs déjà fait de nouveau parler d’elle, la police avait en effet dû se rendre à son domicile après une violente altercation avec son ex-fiancé.

Ce mardi 21 mars, Amanda Bynes a posté un message sur Instagram – où elle n’avait rien posté depuis quatre ans - pour remercier les fans qui lui apportent «leur soutien depuis plusieurs années».

Elle a également posté un selfie, dans les commentaires duquel ses abonnés la supplient de prendre soin d’elle.

Avant d’occuper le devant de la scène pour ses frasques, Amanda Bynes a été l’idole des ados friands de comédies. Née le 3 avril 1986, l’actrice californienne a commencé à jouer professionnellement dès l'âge de sept ans, avant d'être repérée par un producteur de la chaîne Nickelodeon pour la série humoristique «All That». A 13 ans, elle s’est vu confier la tête de «The Amanda Show» (1999 à 2002). Elle est aussi apparue dans «She's The Man», «Easy A», «Hairspray» ou encore «What a Girl Wants».

Une retraite à 24 ans

Ado-star adulée mais perturbée par les affres de la célébrité, elle a en 2010, contre toute attente, annoncé prendre sa retraite en postant sur Twitter : «Je sais que 24 ans, c'est un jeune âge pour prendre sa retraite, mais vous l'avez entendu ici en premier, j'ai pris ma retraite. Je n'aime plus jouer, alors j'ai arrêté de le faire». «Être actrice n'est pas aussi amusant que cela puisse paraître.», avait-elle ajouté. Elle n’a tristement dès lors plus fait parler d’elle que pour ses problèmes de santé mentale et d’addiction.

Depuis 2012, l'ancienne enfant-star a eu de nombreux démêlés avec la police et enchainé les séjours en établissements spécialisés ainsi qu’en cures de désintoxication. En 2018, elle avait annoncé être sobre depuis près de quatre ans, avant de faire une rechute quelques jours plus tard. Va-t-elle être finalement remise sous la tutelle de sa mère ? Pour l'heure, cela n'a pas été communiqué.