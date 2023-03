Reese Witherspoon annonce divorcer de Jim Toth après onze ans de mariage

L'actrice américaine Reese Witherspoon a fait savoir qu'elle avait décidé avec Jim Toth, son mari depuis onze ans, de mettre un terme à leur union.

Clap de fin pour Reese Witherspoon et Jim Toth. Après onze années de mariage, le couple se sépare, a annoncé l’actrice.

«C'est avec beaucoup d'attention et de considération que nous avons pris la décision difficile de divorcer. Nous avons profité de tant d'années merveilleuses ensemble et nous allons de l'avant avec un amour profond, de la gentillesse et un respect mutuel pour tout ce que nous avons créé ensemble», ont-ils déclaré dans un communiqué commun.

«Notre plus grande priorité est notre fils et toute notre famille alors que nous abordons ce nouveau chapitre», ont-ils conclu leur message.

Reese Witherspoon et l'acteur et producteur avaient commencé à se fréquenter au début de l’année 2010. Après quelques mois de relation, ils avaient annoncé leurs fiançailles. Leur mariage s’était tenue en mars 2011 en Californie.

De leur union est né Tenessee James en 2012. L'actrice et productrice était déjà la maman d'Ava Phillippe (23 ans) et Deacon Phillippe (19 ans), ses enfants nés de son précédent mariage, de 1999 à 2008, avec l’acteur Ryan Philippe.