Selena Gomez serait en couple avec Zayn Malik, l'ex de Gigi Hadid

Selena Gomez et Zayn Malik auraient été aperçus très proche lors d’une sortie dans un restaurant new-yorkais où une serveuse affirme les avoir vu en train de s’embrasser, sans aucune volonté de se cacher des personnes autour d’eux.

La rumeur ne cesse d’enfler. C’est sur TikTok que Klarissa Garcia, l’amie d’une serveuse travaillant dans un restaurant situé dans le quartier de Soho, à New York, affirme que Selena Gomez et Zayn Malik ont partagé un dîner en amoureux. Les deux stars auraient été aperçues en train de s’embrasser sans se soucier des personnes autour d’eux.

«Personne ne les a remarqué à part la serveuse», explique Klarissa Garcia au site américain Page Six. «C’était un endroit très public, mais personne ne fait attention aux célébrités à New York», poursuit-elle. Selena Gomez et Zayn Malik seraient restés deux heures sur place, se montrant très tactile l’un envers l’autre, arrivant main dans la main.

Ancien membre du groupe One Direction, Zayn Malik partage une fille de 2 ans avec Gigi Hadid dont il est séparé depuis octobre 2021 après qu’il ait été accusé de s’être montré violent avec la mère de celle-ci, Yolanda Hadid. Selena Gomez avait été récemment aperçue proche de Drew Taggart, membre du groupe The Chainsmokers. La star avait toutefois précisé être célibataire via son compte Instagram peu de temps après.