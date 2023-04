Ariana Grande répond aux commentaires sur sa maigreur et prône la «bienveillance»

Alors que plusieurs internautes ont commenté la maigreur d’Ariana Grande sur de récentes photographies, l’artiste a pris la parole pour mettre les choses au clair, demandant un peu de retenue et de «bienveillance».

Juste une mise au point. «Je ne le fais pas souvent et je n’aime pas ça mais je voulais réagir aux préoccupations sur mon corps», a expliqué la jeune femme de 29 ans dans une vidéo TikTok. L'occasion également pour l'artiste d'exprimer son point de vue sur la façon dont les internautes commentent l'apparence physique des uns et des autres sur les réseaux.

«Je pense que l’on ne devrait pas commenter aussi facilement le corps des gens qu’il soit en bonne santé ou en mauvaise santé, gros ou petit, sexy ou pas sexy. Je pense il y a des façons de complimenter quelqu’un ou d’ignorer des choses que vous n’aimez pas», lance alors la chanteuse et actrice, avant de revenir sur son cas personnel.

Ariana Grande est en meilleure santé que par le passé

L'artiste a ainsi précisé qu’en ce qui la concerne, elle est en meilleure santé aujourd'hui que par le passé. Soulignant «qu’il y a plein de façons d’être beau ou de paraître en bonne santé», l’interprète de «7 Rings», «Positions» ou encore «Thank U Next», explique que «personnellement, le corps auquel vous avez comparé mon corps actuel était la version la plus malsaine de mon corps. Je prenais beaucoup d'antidépresseurs, je buvais par-dessus et je mangeais mal», explique-t-elle. «J’étais au point le plus bas de ma vie quand je ressemblais à ce que vous considérez comme en bonne santé, mais ce n'était en fait le cas», insiste-t-elle, profitant de cette situation pour demander un peu plus de bienveillance.

«Vous ne savez jamais ce que traversent les gens donc soyez doux», continue Ariana Grande, qui choisit de conclure son intervention avec un message positif, en saluant toutes les formes de beauté.

S'adressant, toujours face caméra, à ses millions de fans, elle souligne en effet : «Je pense que vous êtes beaux. Peu importe votre poids, peu importe comment vous aimez vous maquiller ces jours-ci, ou quoi que ce soit». Un message d'acceptation de soi toujours le bienvenu.