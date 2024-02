Ariana Grande : voici pourquoi la chanteuse ne dévoilera plus de single de son prochain album

La chanteuse a annoncé, ce lundi 5 février, qu'elle ne dévoilera plus de single avant la sortie de son prochain album, intitulé «Eternal Sunshine», le 8 mars.

Une décision décevante pour de nombreux fans. À un mois de la sortie de son nouvel album «Eternal Sunshine», Ariana Grande a révélé, ce lundi 05 février, qu’elle ne dévoilera plus aucun single issu de ce projet, après le titre «Yes, And ?»

«Je voulais dire... aussi difficile que cela puisse être de résister à l'envie de partager une autre chanson ou un autre single avec vous dès que possible, j'aimerais vraiment que vous puissiez découvrir l'album dans son intégralité cette fois», a déclaré l’interprète de «Thank U Next», dans une story sur son compte Instagram.

Instagram / Ariana Grande

L'artiste a précisé qu’«il y aura bien sûr plus de singles issus de ce projet une fois qu'il sera sorti», en plus de «Yes, And?» dévoilé en janvier dernier.

« Attendre un peu plus que vous puissiez d’abord l'écouter pleinement est vraiment la façon idéale pour vous tous d'expérimenter l'ensemble cette œuvre», a-t-elle écrit, avant de poursuivre : «Merci pour votre confiance dans ma vision et mon projet ! (…) Vous avez attendu si longtemps de nouvelles musiques de ma part et je suis très reconnaissant de votre patience !»

«une ou deux petites surprises» pour ses fans

La star âgée de 30 ans a terminé sa déclaration en exprimant son enthousiasme pour les événements à venir : «Ça va être (et c'est déjà) si spécial. Je suis tellement excitée par tout ce qui va arriver. Plus que jamais». Ariana Grande a aussi mentionné qu'au lieu de dévoiler des chansons en avance, elle réservait «une ou deux petites surprises» pour ses fans avant la sortie d'«Eternal Sunshine».

Son prochain opus, le septième de sa carrière, marquera le premier projet studio depuis l’album «Positions» en 2020. En dehors de quelques collaborations et d'une réédition pour célébrer le dixième anniversaire de son premier album «Yours Truly», Ariana Grande s'est consacrée ces dernières années à sa carrière au cinéma, notamment dans le film «Wicked», ou encore à sa marque de maquillage «REM Beauty».