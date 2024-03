Ariana Grande est officiellement divorcée et doit 1,25 million de dollars à son ex-mari

Après un peu moins de trois ans de mariage, la star Ariana Grande et l’agent immobilier Dalton Gomez sont officiellement divorcés.

C’est acté. Six mois après avoir déposé une demande de divorce, le 19 septembre dernier, la chanteuse Ariana Grande et l’agent immobilier Dalton Gomez sont officiellement séparés au regard de la loi, selon l’agence Associated press. Leur mariage a été dissout ce mardi 19 mars par la Cour supérieure de Los Angeles. Le couple, qui a invoqué des «différents irréconciliables» comme motif de leur rupture, était déjà séparé depuis plus d’un an.

Un accord financier conclu

A l’issue de cette procédure, encadrée par un contrat de mariage, les deux parties ont conclu un accord financier. La chanteuse et comédienne de 30 ans, lauréate de deux Grammy Awards, versera 1,25 million de dollars (1,15 million d'euros) à son ex-mari Dalton Gomez, 28 ans.

Ariana Grande participera par ailleurs aux frais judiciaires engendrés par leur divorce à hauteur de 25.000 dollars. Quant à la maison que le couple occupait à Los Angeles, la vente de ce bien sera répartie à parts égales entre la star et l’agent immobilier.

Une séparation qui se finit sans heurt ni fracas, comme l'avaient souhaité les deux principaux interessés. En september dernier, au moment de l'annonce de leur divorce, une source avait ainsi confié à TMZ qu'Ariana Grande et Dalton Gomez avaient abordé cette rupture avec du respect l'un enver l'autre, précisant que tous les détails de leur divorce avaient été réglés avant de se rendre au Palais de justice.

Pour rappel, le couple s'était marié dans le plus grand secret le 15 mai 2021.