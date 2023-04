Jeff Shell, le dirigeant de NBCUniversal, quitte l'entreprise pour «relation inappropriée» avec une collègue

Le PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, quitte l'entreprise après une enquête extérieure «sur une plainte pour conduite inappropriée», a annoncé dimanche sa société mère Comcast.

Le dirigeant de NBCUniversal, Jeff Shell, a cédé les rênes du groupe de médias américain après avoir reconnu une «relation inappropriée» avec une collègue. Annoncé ce dimanche, ce départ intervient à la suite d'une plainte qui a déclenché une enquête, a déclaré la société mère, Comcast Corp.

«Lorsque nos principes et nos politiques sont violés, nous agirons toujours rapidement pour prendre les mesures appropriées, comme nous l'avons fait ici», a déclaré le PDG de Cavanagh et Comcast, Brian Roberts. Comcast a simplement fait savoir que l'enquête sur la plainte contre Shell avait été menée par un avocat extérieur. Il n'a pas fourni d'autres détails. Cette décision a été prise d'un «commun accord» avec Jeff Shell, a précisé Comcast - qui a racheté NBCUniversal en 2013.

«Aujourd'hui est mon dernier jour en tant que PDG de NBCUniversal. J'ai eu une relation inappropriée avec une femme de l'entreprise, ce que je regrette profondément», a déclaré Jeff Shell dans un communiqué. «Je suis vraiment désolé d'avoir laissé tomber mes collègues de Comcast et de NBCUniversal, ce sont les personnes les plus talentueuses du secteur et l'opportunité de travailler avec eux au cours des 19 dernières années a été un privilège.» La brève déclaration ne précisait pas qui était la femme avec qui il a eu «une conduite inapropriée».

Déjà un précédent dans le groupe de médias

Jeff Shell, 57 ans, a passé près de 20 ans au sein d’NBCUniversal, dont il avait pris la tête en 2020. L'ancien président avait pris ses fonctions de PDG en remplacement de Steve Burke. Il a supervisé le vaste portefeuille d'activités de la société de médias, y compris le studio de cinéma et la télévision d'Universal, mais aussi le service de streaming Peacock et les parcs à thème d'Universal.

Jeff Shell est le deuxième dirigeant de l'entreprise contraint à la démission pour conduite inappropriée en quelques années. En 2020, Ron Meyer, alors vice-président de NBCUniversal, avait dû quitter ses fonctions après avoir admis avoir eu une liaison extraconjugale avec une femme et avoir acheté son silence.

NBCUniversal n'est pas le seul groupe de médias américain à avoir connu de telles affaires. Jeff Zucker, l'ex-président de CNN, a ainsi démissionné en février l'an dernier pour une liaison avec une collègue.