Met Gala 2023 : Jared Leto déguisé en Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld

En phase avec le thème de l’édition 2023 du Met Gala en hommage à Karl Lagerfeld, l’acteur Jared Leto a fait sensation en arrivant dans un costume représentant Choupette, la chatte du célèbre couturier décédé à l’âge de 85 ans en 2019.

Un hommage félin. Karl Lagerfeld était réputé pour être très proche de sa chatte, Choupette, qui a hérité d’une partie de la fortune du célèbre couturier après son décès en 2019 à l’âge de 85 ans. C’est donc tout naturellement que Jared Leto a décidé de porter un costume à l’effigie de l’animal de compagnie pour cette édition 2023 du Met Gala dont le thème était consacré à la mémoire de Karl Lagerfeld.

L’hommage n'a pas manqué de faire sensation sur les réseaux sociaux. Et il a manifestement beaucoup plus à la principale intéressée, Choupette en personne, qui a tenu à remercier tous ceux qui avaient rendu hommage à son défunt maître lors de la soirée. Tout en expliquant les raisons de son absence de l’événement, préférant rester au chaud en France, dans sa demeure parisienne.

«À vous tous, mes fans et les amoureux des animaux, les admirateurs de Papa, vous tous qui avez montré un enthousiasme fou et un soutien inconditionnel, je vous dis merci ! De nombreuses personnes m’ont invité à monter les marches du #METGALA2023 en hommage à Papa, mais nous avons préféré rester tranquille à la maison. Nous rendons hommage à Papa tous les jours depuis son départ et sommes très émues de voir une journée de plus qui lui est dédiée. Avec amour, pour toujours. Choupette ❤️», peut-on lire.