Stranger Things : Jon Bon Jovi donne son avis sur les fiançailles de son fils avec Millie Bobbie Brown

Invité de l’émission de radio «Andy Cohen Live» sur SiriusXM, Jon Bon Jovi a été invité à donner son avis sur la demande en mariage de son fils à Millie Bobby Brown, la star de «Stranger Things», malgré leur jeune âge. Et sa réponse est limpide.

Rien ne peut arrêter l’amour. Présent dans le studio de l’émission de radio «Andy Cohen Live» diffusée sur SiriusXM, Jon Bon Jovi a été interrogé sur les fiançailles de son fils de 20 ans, Jake Bongiovi, avec Mille Bobby Brown, la star de la série «Stranger Things», âgée de 19 ans. Est-il inquiet de les voir s’unir si tôt par les liens du mariage ? La réponse du chanteur s’est révélée être d’une bienveillance exemplaire.

«Je ne pense pas que l’âge soit important. Si vous trouvez le partenaire idéal et que vous grandissez ensemble, ce serait cela mon conseil, de grandir à deux», explique le musicien de 61 ans qui a rencontré son épouse, Dorothea Hurley, sur les bancs du lycée. Ils se sont mariés en 1989, et ont eu quatre enfants, Stephanie, 29 ans, Jesse, 28 ans, Jake, 20 ans, et Romeo, 19 ans.

Jon Bon Jovi a également révélé que ses quatre enfants étaient actuellement fiancés, et qu’il ne pouvait pas être plus heureux concernant leurs futurs conjoints respectifs. «J’ai l’impression que mes quatre enfants ont trouvé des partenaires avec lesquels ils peuvent grandir ensemble, et nous les aimons tous», a-t-il précisé.