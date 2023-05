Gwyneth Paltrow se lâche et compare les performances sexuelles de Ben Affleck et Brad Pitt

Invitée du podcast «Call Her Daddy», Gwyneth Paltrow n’a pas hésité à révéler des détails de ses relations intimes avec ses ex, notamment les performances sexuelles de Ben Affleck et de Brad Pitt.

Des confidences inattendues. Animatrice du podcast «Call Her Daddy» sur Spotify, Alexandra Cooper ne s’attendait probablement pas à ce que Gwyneth Paltrow se lâche à ce point au moment d’aborder la question de ses ex célèbres, et plus particulièrement Ben Affleck et Brad Pitt. La comédienne a commencé par confier qu’ils étaient tous deux très doués pour embrasser. Avant d’enchaîner sur leurs performances sexuelles.

«C’est très difficile de les départager car il y avait une vraie alchimie avec Brad, proche de celle de l’homme de sa vie, j’étais accro… Et puis Ben était, genre, techniquement parfait. Je n'arrive pas à croire que ma fille écoute ça !», balance Gwyneth Paltrow.

L’actrice de 50 ans s’est ensuite pliée au jeu du «Fuck, Marry, Kill ?» (sauter, épouser ou tuer ?», en y ajoutant son ex-mari, le leader du groupe Coldplay, Chris Martin. Et dans l’ordre, elle a donné Brad Pitt, Ben Affleck et Chris Martin donc. Si elle explique qu’elle pourrait envisager de se remarier avec Chris Martin parce qu’il est le père de ses enfants, il semblerait que Ben Affleck lui ait laissé un bon souvenir : «Ben, ouais, que Dieu le bénisse».

Celle qui est aujourd’hui marié au co-créateur de la série «Glee», Brad Falchuk, a été en couple avec Brad Pitt en 1996 après leur rencontre sur le tournage du film «Seven». Ils se sont fiancés dans la foulée avant leur rupture un an plus tard. Elle a partagé la vie de Ben Affleck de 1997 à 2000 avant de tomber sous le charme de Chris Martin. Ils se sont mariés en 2003, et ont eu deux enfants ensemble, Apple et Moses. Ils sont officiellement divorcés depuis 2016. Gwyneth Paltrow est mariée à Brad Falchuk depuis 2018.