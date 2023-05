Booba sans pitié à propos de la cicatrice nasale de Maeva Ghennam sur Twitter

Booba aime s’en prendre aux influenceurs de tout poil sur les réseaux sociaux, et c’est Maeva Ghennam qui vient d’en faire les frais après que le rappeur se soit moqué de sa cicatrice nasale sur Twitter.

Sans pitié. Au début du mois de mai, l’influenceuse Maeva Ghennam se plaignait de sa récente opération du nez, craignant que sa cicatrice nasale ne disparaisse pas avec le temps. «Mon médecin m'a dit d'arrêter de parler. Si ça se rouvre en gros je vais avoir une cicatrice que je vais garder à vie. J'ai trop peur de ça, je vous jure ! J'étais vraiment complexée par ma cicatrice et j'étais trop contente qu'elle soit partie. Je vous jure j'ai trop peur !», avait-elle confié à ses fans.

Booba, connu pour mener un combat sans merci contre les influenceurs, a saisi cette opportunité pour publier des clichés de la cicatrice nasale de l’ancienne candidate de l’émission de téléréalité «Les Marseillais» sur les réseaux, et se moquer du résultat. «Merci à Maeva Ghennam d'exposer les dangers et les dérives de la chirurgie esthétique. Enfin là c'est plus de la sidérurgie qu'autre chose», écrit le rappeur via son compte Twitter

Merci à @Maevaghennam1 d'exposer les dangers et les dérives de la chirurgie esthétique. Enfin là c'est plus de la sidérurgie qu'autre chose. #enmodesoudure pic.twitter.com/3PaZj6BRBK — Booba (@booba) May 22, 2023

Un message qui a été largement commenté par les fans de Booba, certains n’hésitant pas à parler de mutilation, dénonçant l’exemple déplorable donné aux plus jeunes.