Succession : le clin d'oeil insolite de Sarah Snook à la série pour annoncer la naissance de son premier enfant

Alors que l’actrice avait confirmé sa grossesse en mars dernier lors de la première partie de la saison 4 de «Succession», c’est en évoquant l’ultime épisode de la série que la star a annoncé la naissance du bébé.

Alors que le dernier épisode de la série «Succession» a été diffusé ce dimanche, l’actrice australienne Sarah Snook en a profité pour rendre hommage à la série, mais aussi annoncer la naissance de son premier enfant, fruit de son union avec l’acteur Dave Lawson.

La star de la saga, créée par Jesse Armstrong, a ainsi partagé une photographie montrant son visage de profil devant la saison 4 de «Succession», avec à ses côtés son bébé, dont on aperçoit seulement le haut du crâne.

«Je viens de regarder le dernier épisode de la dernière saison de quelque chose qui a changé ma vie. Et maintenant, ma vie a encore changé», a ainsi posté Sarah Snook, en commentaires de ce cliché.

Un bel hommage à la série et à ses partenaires

La nouvelle mère de famille, alias Shiv Roy dans la série à succès, a surtout profité de cette publication pour partager son émotion tandis que l’aventure «Succession» s’achève.

«C'est difficile d'exprimer ce que cette série a signifié pour moi. Cela me brise le cœur que tout soit fini», a ainsi noté l’actrice, partageant sa reconnaissance «d’avoir eu la chance de rejoindre cette folle aventure». Une série qu’elle considère comme «un point culminant de (sa) carrière, qui sera sans doute difficile à surpasser», précise-t-elle.

«Je suis tellement, tellement fière par le travail acharné de tout le monde saison après saison : nous avons tous mis la barre haut les uns pour les autres, puis nous l'avons dépassée. Les amitiés, les scripts, les lieux, les bons mots, les matins tôt, les changements de dernière minute, tous les hauts et les bas : tout va me manquer. Les gens de cette série sont une bande talentueuse et je suis fière d'avoir travaillé à leurs côtés», poursuit-elle.

Elle va également manquer à ses fans, qui ont unanimement salué son travail.