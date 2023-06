Kim Kardashian révèle ce qui lui plaît le plus chez un homme (et c'est surprenant)

Dans le dernier épisode de «The Kardashians», Kim Kardashian a dévoilé la liste des qualités qu’elle recherchait en priorité chez un homme. Elle en a profité pour laisser entendre qu’elle n’était plus célibataire.

Une femme avec des goûts simples. Ou presque. Le dernier épisode de l’émission de téléréalité «The Kardashians», disponible sur Disney+, a vu Kim Kardashian faire la liste des qualités qu’elle recherche chez un homme. Et le point le plus important selon elle est d’avoir un beau sourire.

«Les dents sont vraiment un des trucs qui m’excitent le plus. Plus elles sont droites, plus cela m'excite», lance-t-elle. «Je plaisante, mais non en fait», ajoute-t-elle dans la foulée. Kim Kardashian poursuit sa liste en ajoutant apprécier un homme calme, avec une bonne hygiène, qui soit spontané et drôle, et qui puisse être un modèle pour ses quatre enfants.

«Pas de lourds traumatismes, j’en ai eu assez. Il doit être plus grand que moi, il doit aimer faire du sport, être motivé, être une personne indépendante qui ne cherche pas à t’accaparer, et être quelqu’un qui fait preuve de bon goût», ajoute-t-elle.

«Pas de chauve. Mais qui sait. Si je tombe amoureuse, je ne me priverais pas de gratter ton crâne chauve. Mais là, on parle d’une liste de l'homme parfait», continue la jeune femme de 42 ans, qui avoue avoir chargé ses meilleures amies Olivia Pierson, Tracy Romulus et Natalie Halcro de lui dénicher cet homme parfait. Divorcée de Kanye West depuis 2021, et après un flirt avec Pete Davidson, Kim Kardashian avait toutefois laissé entendre dans l’épisode précédent avoir un homme dans sa vie, que Scott Disick a surnommé «Fred». «Il répond à tous mes critères», a-t-elle précisé.