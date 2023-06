Jennifer Lopez partage une photo de Ben Affleck à moitié nu pour la Fête des pères

Jennifer Lopez a décidé de rendre hommage à tous les papas du monde en publiant une série de photos, et une vidéo, sur son compte Instagram. Dont un cliché de Ben Affleck, son époux, torse nu. Et potentiellement sans pantalon. De quoi mettre le feu au réseau social.

Fière de son homme. À l’occasion de la Fête des pères, ce dimanche 18 juin, Jennifer Lopez a partagé une vidéo de son père sur son compte Instagram. Mais aussi une série de clichés entièrement dédiés à Ben Affleck, son mari depuis 2020, qui dès la première photo, apparaît torse nu, les muscles saillants. Et avec le doute qu’il puisse porter le moindre vêtement sur lui.

Le partage de Jennifer Lopez a été très apprécié, puisque plus de 2,3 millions de ses fans ont partagé son message. «Bonne fête des pères papa ! Et bonnes fêtes des pères à tous les papas incroyables de partout ! Nous vous aimons et vous apprécions plus que vous ne le saurez jamais», écrit-elle.

Bien évidemment, les abonnés ont été très impressionnés par le physique avantageux de son homme, vantant sa musculature apparente. «Wow, Ben Affleck a un corps incroyable», peut-on lire notamment. «JLo, c’est la fête des pères pas la Saint-Valentin, mais merci pour ce cadeau que tu nous fais», précise un autre message.