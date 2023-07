Line Renaud : une fête d’anniversaire géante pour ses 95 ans avec une pléiade de célébrités

Line Renaud a fêté ses 95 ans ce dimanche 2 juillet à son domicile de Rueil-Malmaison entourée d’une centaine d’amis dont Dany Boon, Muriel Robin, Pascal Obispo, Florent Pagny, Julie Gayet et Mimie Mathy, rapporte Le Parisien.

«J’ai hésité à fêter mes 95 ans, je voulais attendre mon centenaire, et puis je me suis ravisée : je me suis dit que vous ne seriez peut-être pas tous là !», a lancé avec humour Line Renaud à ses convives ce dimanche 2 juillet, comme le rapporte un journaliste du Parisien qui a pu vivre la fête d’anniversaire qu’elle avait organisée à son domicile de Rueil-Malmaison.

«Quand je prends un an, ce n’est pas qu’une année en plus, c’est surtout du bonheur en plus, c’est comme ça que je le prends», a-t-elle par la suite soufflé à l’oreille de notre confrère du journal francilien.

Dany Boon, Muriel Robin, Pascal Obispo, Florent Pagny, Mimi Mathy, Julie Gayet, François Hollande, Michèle Alliot-Marie, Patrick Ollier, Bernard Cazeneuve, Xavier Niel, Delphine Arnault ou encore Jean Todt… Plus d’une centaine d’amis et de proches sont venus entourer d’amour et d’attention l’ancienne meneuse de revue.

Les convives ont été invités à déguster un cocktail avant de s'asseoir pour profiter d'«un spectacle de danse donné sur un parquet monté sur la pelouse d'où l'on peut admirer, au loin, la Défense», explique Le Parisien.

« 95 ans, c’est miraculeux! (…) Buvons à notre santé, à la mienne en particulier! Buvons à la vie, à l’amitié et à l’amour! » (Line Renaud, à l’instant, en ouverture de son dîner d’anniversaire avec notamment Dany Boon, Pascal Obispo et Florent Pagny) pic.twitter.com/KPhVi7RY8y — Jean-François Guyot (@JFGuyot) July 2, 2023

Le dîner a été ponctué par un gâteau signé du pâtissier Julien Alvarez.





«Merci pour vos messages chaleureux, a ce dimanche posté la chanteuse et actrice sur Twitter pour remercier toutes les personnes qui ont eu une pensée pour elle en ce jour d’anniversaire. Je suis extrêmement touchée par vos témoignages d’amitié, d’affection et de tendresse. Vous ensoleillez mes 95 étés ! Je vous embrasse toutes et tous très affectueusement.», a-t-elle ajouté

Merci pour tous vos messages si chaleureux pour mon anniversaire ! Je suis extrêmement touchée par vos témoignages d’amitié, d’affection et de tendresse. Vous ensoleillez mes 95 étés ! Je vous embrasse toutes et tous très affectueusement. #anniversaire #merci pic.twitter.com/nUqzpgC3FQ — Line Renaud (@linerenaud) July 2, 2023

Fin de sa carrière d'actrice

Ce vendredi 30 juin, Line Renaud était invitée dans l’émission «Laissez vous tenter» sur RTL. L'occasion pour elle de donner sa vision des choses quant à son âge. «Moi, je suis plutôt de celles qui regardent devant, je ne regarde pas derrière. Ça me donne le vertige. C’est vertigineux. Dès la naissance, on est en danger de mort. C’est incroyable d’arriver à 95 ans», a-t-elle déclaré. «J’adore la vie et la vie me le rend bien (…) Au réveil, j’ai dit ‘merci la vie’ parce que je suis réveillée et en bonne santé au coucher ‘merci la vie. Un grand merci.'»

Line Renaud a néanmoins évoqué les séquelles de son AVC, survenu en 2019, qui affectent désormais sa vie. «La rééducation n'a pas été bien faite, si bien que ma main droite n'est pas revenue complètement. Je ne peux plus écrire de la main droite, comme je ne suis pas gauchère, je n'écris plus», a-t-elle révélé.

DOCUMENT @RTLFrance - @LineRenaud se confie alors qu’elle célèbre aujourd’hui ses 95 ans : "La mort viendra quand elle viendra" https://t.co/Tr3rzBwC4U — Steven Bellery (@StevenBellery) July 2, 2023

En avril dernier, Line Renaud avait expliqué à Paris Match avoir été «un peu flemmarde pour la rééducation». «J'ai négligé des exercices avec des balles de tennis ou en caoutchouc, pour me remuscler», avait-elle confié.

Au cours de l’émission de RTL, Line Renaud, qui était encore en 2022 à l'affiche d'«Une belle course» de Dany Boon, a par ailleurs fait savoir qu'elle allait arrêter de jouer dans des films. «Là, je vais arrêter franchement. (…) Il ne faut pas faire quelque chose contre son gré. Il ne faut pas faire le film de trop. Donc il n’y aura pas le film de trop. Le cinéma, c’est fini, mais pas la vie. Le cinéma, c’est pas la vie. Je suis plutôt de celles qui regardent devant, pas derrière. C’est fait, c’est fait», a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : «Je vais faire encore un film peut-être avec Dominique Besnehard, où je jouerai Line Renaud. Ce sera une histoire sur les revues. Et ça va s’appeler Ça c’est Paris. Donc je jouerai mon rôle.»