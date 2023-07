Daniel Radcliffe évoque sa récente paternité et dévoile le sexe de son bébé

Papa depuis ce printemps, Daniel Radcliffe a dévoilé le sexe de son bébé, fruit de son union avec l’actrice Erin Darke. Une paternité que l’interprète d’Harry Potter vit intensément, dont il compte bien profiter en levant le pied ces prochaines années.

Le plus célèbre des sorciers goûte aux joies de la paternité. A 33 ans, Daniel Radcliffe et sa compagne l’actrice Erin Drake, 38 ans, ont accueilli leur premier enfant. Et c’est un petit garçon qui est venu agrandir leur famille. Daniel Radcliffe a vendu la mèche à l’occasion d’une interview donnée à Entertainment Tonight pour la promotion de la saison 4 de «Miracle Workers». «Il est merveilleux», a ainsi expliqué l’interprète d’Harry Potter revenant également sur sa paternité. «C'est génial. C'est fou et intense (…) Erin est incroyable. C'est aussi un vrai privilège d'avoir ce moment avec lui», poursuit-il. «J’ai toujours pu prendre un peu de temps libre, ce que tout le monde n'est pas capable de faire, et donc je suis capable d'être beaucoup avec lui, ce qui est charmant», souligne l'artiste.

Un Papa dévoué

Et l’acteur compte bien profiter de son nouveau rôle de papa. Cette naissance devrait même jouer sur son emploi du temps, a confié Daniel Radcliffe. «Cela n'a pas encore vraiment affecté les choses, mais j'aime vraiment passer du temps avec lui, et je pense qu'il va me manquer quand je retournerai au travail plus tard dans l'année», a expliqué l'artiste qui envisage de lever le pied un temps.

«Je serai certainement, un peu plus sélectif, pas plus sélectif, j'ai toujours été sélectif, mais je pense que je travaillerai probablement un peu moins au cours des prochaines années».

Que les fans de l’acteur se rassurent, Daniel Radcliffe ne compte pas raccrocher totalement. «Je ne m'arrêterai jamais. Je ne pense pas que ce soit bon pour moi non plus», a conclu le trentenaire qui côtoie les plateaux de cinéma depuis ses 11 ans et le premier volet d’«Harry Potter». La saga va d'ailleurs prochainement faire l'objet d'une adaptation en série mais ce sera cette fois sans Daniel Radcliffe, puisqu'il n'y participera pas.