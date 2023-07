Game of Thrones : Kit Harington et Rose Leslie accueillent leur deuxième enfant

Kit Harington et Rose Leslie, révélés dans «Game of Thrones», viennent d’accueillir leur deuxième enfant. Le couple s’était rencontré en 2011 sur le tournage de la série, avant de se marier en 2018. Ils étaient déjà les parents d’un petit garçon né au début de l’année 2021.

La famille s’agrandit. Le site américain Page Six vient de confirmer que Kit Harington et Rose Leslie venaient d’accueillir leur deuxième enfant. «Ils sont ravis d’avoir accueilli une petite fille au sein de leur famille», a annoncé un représentant du couple. Les deux comédiens se sont rencontrés en 2011 sur le tournage de la série à succès «Game of Thrones» dans laquelle Kit Harington incarnait le personnage de Jon Snow, tandis que Rose Leslie jouait celui d’Ygrid, une femme issue du peuple libre vivant au-delà du Mur.

Ils se sont mariés en 2018, avant d’annoncer la grossesse de Rose Leslie en septembre 2020. Une nouvelle qui arrivait un an après que Kit Harington soit entré en cure de désintoxication en raison d’un excès de stress et d’une consommation d’alcool hors de contrôle. «On a l’impression qu’il n’y a aucune échappatoire. Et devenir sobre est l’affirmation que, ‘Si, je peux changer’», avait-il confié au site britannique du Sunday Times en août 2021.

En février dernier, Kit Harington avait révélé que Rose Leslie était enceinte de leur deuxième enfant. Le comédien britannique a confié que, contrairement à la première grossesse, il était terrifié à l’idée à l’idée d’accueillir un deuxième enfant. Il a également révélé que leur fils n’avait pas réussi à saisir totalement le concept qu’une petite sœur était en chemin. «Nous pointons le ventre de Rose, et on lui dit ‘le bébé de maman’. Et il pointe son ventre et dit ‘Mon bébé’», s’est-il amusé à raconter dans l’émission américaine The Tonight Show with Jimmy Fallon.