Michael Jordan s'exprime pour la première fois sur la relation de son fils avec l'ex-femme de son coéquipier, Scottie Pippen

Présent à Paris le week-end dernier pour le 20e anniversaire du tournoi de basket de rue Quai 54, Michael Jordan s’est exprimé pour la première fois au sujet de la relation qu’entretient son fils, Marcus, avec l’ex-femme de son coéquipier, Scottie Pippen.

Une première réaction. Interrogé par un paparazzi à Paris à propos de la relation amoureuse entre son fils, Marcus, et Larsa Pippen, l’ex-épouse de son coéquipier aux Bulls de Chicago, Scottie Pippen, Michael Jordan s’est enfin exprimé sur le sujet, confirmant qu’il n’approuvait pas cette situation. «Non !», s’est-il contenté de lancer au moment où le paparazzi lui demande s’il avait donné sa bénédiction à son fils peut-on voir dans cette vidéo publiée par le site américain Page Six.

Marcus Jordan et Larsa Pippen se fréquenteraient depuis le mois de septembre dernier d'après les tabloïds. Le couple vient par ailleurs de lancer son propre podcast, «Separation Anxiety», dans lequel ils expliquent souhaiter parler librement sur leur relation, et de leur différence d’âge (elle a 48 ans, il en a 32). Ils seront également à l’écran dans la saison 6 de l’émission de téléréalité «Real Housewives of Miami» qui est déjà annoncée comme un événement à la télévision américaine.

Mariée pendant plus de 20 ans à Scottie Pippen, ancienne gloire des Bulls de Chicago au côté de Michael Jordan dans les années 1990, Larsa Pippen ne cesse de faire parler d’elle depuis leur séparation en 2018 (et leur divorce en 2021, où elle a obtenu la moitié de sa fortune). La femme de 48 ans avait notamment entretenu une relation très médiatisée avec un joueur NBA, Malik Beasley, en décembre 2020. Le problème ? Le joueur était marié, et son épouse était enceinte de leur deuxième enfant. Lui et Larsa Pippen s’étaient séparés rapidement après cela.