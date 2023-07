Kevin Costner : l'acteur donne moins de deux semaines à sa femme pour quitter le domicile familial

Selon le site américain People, Kevin Costner exige que son épouse, Christine Baumgartner – avec laquelle il est en instance de divorce – quitte leur demeure située à Santa Barbara, dans moins de deux semaines. La date butoir est fixée au 13 juillet prochain.

Une séparation qui tourne au vinaigre. Près de deux mois après l’annonce de leur divorce après 18 ans de mariage, Kevin Costner exige le départ immédiat de Christine Baumgartner de leur luxueuse demeure située à Santa Barbara, rapporte le site américain People sur la base des documents déposés par les avocats de l’acteur le 30 juin dernier au tribunal. Depuis des semaines, la star de la série «Yellowstone» attend que sa future ex-femme quitte le domicile familial dans le respect d’une clause signée en 2004 par le couple avant leur mariage stipulant que Christine Baumgartner acceptait de quitter leur maison dans les 30 jours suivant une éventuelle séparation.

L’accord signé par le couple précisait que le comédien devait mettre à sa disposition une propriété d’une valeur d’1,2 millions de dollars. Kevin Costner aurait également proposé à Christine Baumgartner de lui accorder 10.000 dollars en avance sur les 30.000 dollars qu’il doit lui verser pour payer le loyer d’une maison de location dans le cadre de la pension alimentaire (estimée à 248.000 dollars par mois, soit un peu plus de 225.000 euros).

Exigences financières

La séparation entre Kevin Costner et Christine Baumgartner a commencé à tourner à la confrontation début juin, alors que sa future ex-femme refusait de quitter la maison, accumulant les exigences financières, rapportait le site américain Page Six mi-juin. Selon elle, Kevin Costner ne disposait d’aucune base légale pour la mettre dehors, et ce malgré la signature de leur accord avant le mariage.

À la tête d’une famille nombreuse, Kevin Costner est le père de sept enfants. Deux filles et un garçon - Annie, Lily et Joe - aujourd’hui tous âgés de plus de 35 ans et issus de son premier mariage avec Cindy Silva, dont il a divorcé en 1994, après 16 ans de mariage. Ce premier divorce avait déjà coûté une belle somme à l’acteur - 80 millions de dollars - selon le magazine People. L’acteur a ensuite eu un fils, Liam Costner, 27 ans, avec Bridget Rooney, puis à nouveau trois enfants, Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans et Grace Avery, 12 ans, avec Christine Baumgartner.