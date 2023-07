Sofia Vergara et Joe Manganiello divorcent après sept ans de mariage

Les acteurs Sofia Vergara et Joe Manganiello, qui étaient mariés depuis sept ans, ont annoncé leur divorce dans un communiqué.

«Nous avons pris la décision difficile de divorcer», ont annoncé ce lundi Sofia Vergara et Joe Manganiello dans un communiqué, notamment relayé par Page Six. «En tant que deux personnes qui s'aiment et se soucient beaucoup l'un de l'autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de nos vies», ont ajouté les deux acteurs.

La rumeur d’une rupture avait bruissé il y a quelques jours, quand l’actrice de «Modern Family», 51 ans, avait été aperçue en Italie fêtant son anniversaire sans son époux. Une source «proche» s'est confiée à Page Six, mentionnant que «Sofia et Joe avaient commencé à prendre leurs distances depuis un moment» pour «penser à leur avenir».

Sofia Vergara et Joe Manganiello étaient mariés depuis sept ans. Ils s’étaient rencontrés pour la première fois, le 3 mai 2014, lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche. Sofia Vergara était à l’époque encore en couple avec l’homme d’affaires Nick Loeb. Quelques jours plus tard, la comédienne officialisait sa rupture avec celui qui était son fiancé depuis deux ans.

Le couple s'était fiancé en décembre 2014 alors qu'il était en vacances à Hawaï. «Quand vous savez, vous savez, et nous savions tout de suite - de manière immédiate», avait déclaré Joe Manganiello au magazine Haute Living en juin 2015. Ils s’étaient mariés le 21 novembre 2015 lors d'une somptueuse cérémonie de mariage à Palm Beach, en Floride, devant 350 invités.

C’est la seconde fois que Sofia Vergara, qui aurait par ailleurs connu une brève idylle avec Tom Cruise en 2005, divorce. En 1993, elle s’était séparée de son premier époux, Joe Gonzalez, avec qui elle a eu un fils, Manolo, désormais âgé de 26 ans.