Lady Gaga rend un bouleversant hommage à son «vrai ami» le crooner Tony Bennett

Lady Gaga a rendu un émouvant hommage au crooner de légende Tony Bennett récemment décédé, dans un message posté ce week-end sur Instagram. La chanteuse y confie avoir dû depuis longtemps dire au revoir au chanteur qui souffrait de la maladie d'Alzheimer.

Lady Gaga pleure un être cher. La chanteuse a ce dimanche rendu hommage à Tony Bennett sur Instagram, en partageant une photo sur laquelle elle apparaît dans les bras du chanteur décédé le 21 juillet à l’âge de 96 ans et avec qui elle avait collaboré à plusieurs reprises.

«Mon ami me manquera pour toujours», a-t-elle écrit en préambule. Avant de continuer : «Ça va me manquer de chanter avec lui, d’enregistrer avec lui, de parler avec lui, d’être sur scène ensemble. […] Il m’a appris la musique, la vie dans le show-business, mais il m’a aussi montré comment garder le moral et la tête droite.»

«Il était mon ami. Mon vrai ami»

Alors que leurs duos ont rassemblé les générations, elle évoque leur différence d'âge ainsi : «Bien que cinq décennies nous séparaient, il était mon ami. Mon vrai ami. Notre différence d’âge n’avait pas d’importance - en fait, cela nous donnait quelque chose que nous ne retrouvions pas avec la plupart des gens», a-t-elle déclaré.

«Je pleure depuis longtemps la perte de Tony, a ajouté Lady Gaga en référence à la maladie d’Alzheimer dont souffrait le crooner depuis plusieurs années. Nos au revoir ont été très longs et puissants», a-t-elle dit ensuite.

«Tout ce que je voulais, c’était que Tony se souvienne à quel point je l’aimais et à quel point j’étais reconnaissante de l’avoir dans ma vie. Mais alors que cela s’estompait lentement, au fond de moi je savais qu’il partageait avec moi le moment le plus vulnérable de sa vie - être prêt à chanter avec moi alors que sa nature changeait profondément. Je n’oublierai jamais cette expérience. Je n’oublierai jamais Tony Bennett. Je t’aime Tony. Love, Lady», a-t-elle conclu.