Céline Dion souffrante : «il n y a pas de médicament, mais il faut garder espoir», confie sa sœur Claudette

Alors que Céline Dion continue de lutter contre le syndrome de la personne raide qui la tient loin de son public depuis près de deux ans, sa sœur Claudette donne des nouvelles sur son état de santé.

Atteinte du syndrome de l’homme raide qui touche le système nerveux et l'empêche de se déplacer et de chanter comme elle le voudrait, Céline Dion a depuis près de deux ans été contrainte de s’éloigner de la scène pour se reposer.

Alors que la chanteuse se montre très discrète depuis qu’elle a annoncé le diagnostic à ses fans en décembre dernier, sa sœur Claudette a fait quelques confidences qui ne vont pas rassurer ses fans.

Pour l’heure malheureusement, «aucun médicament» ne s’avère efficace, fait ainsi savoir Claudette dans une interview publiée ce 3 août dans Le Journal de Montréal.

Claudette Dion souligne qu’il est cependant «important de garder espoir» et que la chanteuse est en contact permanent avec de grands spécialistes, écoutant «le plus possible les grands chercheurs de cette maladie rare».

sa sœur Linda à son chevet

Claudette dit prendre régulièrement des nouvelles et quand Céline Dion ne lui en donne pas personnellement, c’est leur sœur Linda, qui s’est installée à Las Vegas auprès de la star, qui la tient au courant. Vraisemblablement Céline Dion ne se laisserait pas abattre et montrerait une volonté de fer.

«Quand j’appelle [Céline] et qu’elle est occupée, je parle à ma sœur Linda. Elle me dit souvent qu’elle travaille dur», assure Claudette. «Le fait de performer est totalement inné chez elle. Céline est très disciplinée dans tous les domaines de sa vie», commente-t-elle.

Claudette Dion révèle ce qu’elle dit à sa sœur pour l’encourager : «Je lui ai dit : je sais que tu es orpheline, je sais que tu es veuve, je sais que tu es une mère monoparentale, mais avec tout ce que tu as donné, il y a un retour imminent qui va arriver».

«Je pense honnêtement qu'elle doit surtout se reposer, ajoute Claudette. Elle en fait toujours trop, elle essaie d'être la meilleure et d'être au top de sa forme. A un moment, votre coeur et votre corps tentent de vous faire passer un message. C'est important de les écouter».

A cause de ses problèmes de santé, la chanteuse de 55 ans avait été contrainte d'annuler une quarantaine de concerts prévus en Europe jusqu'en avril 2024.