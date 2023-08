Les touchantes confessions de Russell Brand sur ses 14 mois de mariage avec Katy Perry

Invité dans l’émission «En pleine nature avec Bear Grylls : Le Challenge», Russell Brand s’est confié sans détour sur son mariage avec Katy Perry, qui n’aura duré que 14 mois. Une période compliquée de sa vie qu’il qualifie aujourd’hui de chaotique et déconnectée.

Les épreuves de la vie. En 2010, Katy Perry et Russell Brand célébraient leur mariage en grandes pompes. Avant de mettre un terme à leur union l’année suivante après seulement 14 mois d’une union semée d’embûches (il aurait rompu avec elle par texto quelques minutes avant qu’elle ne monte sur scène le 31 décembre 2011). Le comédien de 48 ans est revenu sur cette période difficile de son existence dans le dernier épisode de l’émission «En pleine nature avec Bear Grylls : Le Challenge» (accessible en France sur Disney+), expliquant qu’il commençait à peine à vivre de son métier d’acteur à l’époque. Et que cette exposition soudaine à la célébrité a été compliquée à gérer.

«Tu as été contraint de vivre tout cela de manière publique», lance Bear Grylls à propos de son mariage avec Katy Perry. «C’est le moment où je me suis retrouver dans l’œil du public, et je travaillais aux États-Unis. Certains aspects de cette relation était géniaux. Katy est une personne formidable. Et ce fut incroyable de vivre pendant un temps dans l’œil de ce cyclone de célébrité. Mais en parallèle de mes sentiments et de mon affection pour Katy, je me souviens de cette période de ma vie comme d'un moment un peu chaotique, et d’un point de vue personnel, déconnecté de moi-même», explique Russell Brand.

Après leur séparation, Katy Perry a retrouvé l’amour brièvement dans les bras du musicien John Mayer, avant de se mettre en couple avec Orlando Bloom avec lequel elle a eu une fille née en août 2020. Russell Brand a épousé l’auteure Laura Gallacher en 2017, qui lui a donné deux filles – Mabel, 6 ans, et Peggy, 4 ans. Ils ont récemment annoncé qu’un troisième enfant était en route.