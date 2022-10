Katy Perry : la chanteuse suscite l'inquiétude de ses fans après une étrange vidéo tournée lors d'un de ses concerts

Une vidéo dévoilant Katy Perry lors d’un de ses récents concerts à Las Vegas fait actuellement le buzz. Et pour cause, la chanteuse semble y perdre totalement le contrôle d’une de ses paupières, ce qui suscite l’inquiétude de ses fans.

Qu’arrive-t-il à Katy Perry ? C’est la question qui agite les millions d’internautes qui ont visionné une étrange vidéo postée ce mardi sur TikTok, et qui montre la chanteuse comme incapable d’ouvrir un œil, alors qu’elle se trouve sur scène face à son public.

«Je crois que le robot Katy Perry fonctionne mal», a notamment écrit un internaute, se référant à l’attitude bizarre de la star. Clin d’œil appuyé, colle à cils trop performante ou symptôme d’un problème de santé plus grave ? Ses fans s’inquiètent et imaginent qu’il pourrait s’agir d’une paralysie identique à celle qui a touché Justin Bieber, atteint du syndrome de Ramsay Hunt, ou d’un AVC.

En 2016, au cours de l’émission American Idol, Katy Perry avait évoqué avoir souffert d’une dysfonction de son œil droit en raison d’un syndrome infantile scientifiquement appelé amblyopie. La chanteuse avait alors confié avoir un œil «paresseux».

Mais pour l’heure, rien n’indique qu’il y ait un lien. Alors que la compagne d'Orlando Bloom n’a pas encore donné d’explication quant à la vidéo qui agite la Toile, la presse people américaine évoque un possible problème bénin appelé blépharospasme, qui se caractérise parfois par une contraction involontaire et répétitive des muscles des paupières, et se traduit par l’incapacité du patient à ouvrir correctement les yeux.