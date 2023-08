Florent Pagny : où en est le chanteur dans son combat contre la maladie ?

Même si Florent Pagny a récemment repris le chemin de la scène et des studios, son combat contre son cancer du poumon n’est pas terminé.

Il y a un an et demi, Florent Pagny annonçait qu'il était atteint d'un cancer du poumon et qu’il mettait sa carrière en pause pour se concentrer sur sa guérison. Après une période de répit l’été dernier, le chanteur de 61 ans a dû faire face à une rechute, l’obligeant à entamer d’autres soins.

Aujourd’hui, la chimiothérapie est derrière lui, mais Florent Pagny reste sous traitement, et sous surveillance. «Je vais quand même dans une clinique toutes les trois semaines, pour me mettre du jus, et contrôler régulièrement pour être sûr que ça ne revienne pas... puisque c’est déjà revenu une fois», a-t-il déclaré il y a quelques jours dans une interview accordée à Télé 7 jours.

«je ne lâche plus mon traitement»

«On ne sait jamais quand ça s’arrête. On m’annonce entre cinq et dix années de traitement avant de pouvoir dire que le risque de rechute est loin», a-t-il poursuivi. Malgré tout, l'interprète de «Savoir aimer» va mieux. Les résultats de ses derniers examens sont rassurants, a fait savoir le chanteur dans «La Fringale culturelle».

«Les nouveaux examens démontrent que cela disparaît. Maintenant, je ne lâche plus mon traitement. Aujourd’hui, je fais profil bas, j’arrête de fanfaronner parce ça vient ça part, je me la fais cool», a déclaré au magazine Florent Pagny, qui a enfin repris le chemin de la scène et des studios.

un nouvel album le 1er septembre

En effet, après avoir reçu l’accord de ses médecins, il s’est lancé cet été dans une tournée des festivals. «Les médecins m’ont dit que je pouvais chanter, mais pas faire d’excès autour», a-t-il assuré, soulignant que son problème n’est pas sa voix, «mais la gestion de (son) oxygène». «Je ne peux pas courir, je ne peux pas encore forcer, car je ressens tout de suite les contrecoups», a-t-il précisé.

Ce n’est pas tout. L'ancien coach de The Voice sortira également le 1er septembre prochain un nouvel album, intitulé «2 bis», dans lequel il reprend en duo ses propres succès et quelques standards de la chanson française : «Savoir Aimer», «Bienvenue Chez Moi», «Chanter», «Je Te Promets»… Pour ce projet, Florent Pagny a réuni ses amis les plus proches, de Slimane à Patrick Bruel, en passant par Anne Sila, Amel Bent, et Zazie.