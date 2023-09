Instagram : voici les 10 célébrités qui gagnent le plus d’argent en 2023

Instagram est une source de revenus pour les influenceurs mais également pour les célébrités les plus connues de la planète. Voici ceux qui gagnent le plus d'argent grâce au réseau social.

Des sommes astronomiques. Le monde de l'influence n'échappe aux célébrités, qui deviennent des influenceurs de par leur notoriété. Leurs posts Instagram peuvent valoir très cher et surtout, leur rapporter beaucoup d'argent. Hopper HQ, une entreprise de management des réseaux sociaux, a dévoilé la liste des personnalités les mieux payés sur Instagram en établissant un rapport mathématique entre leur nombre d'abonnés et les retombées commerciales qu'ils peuvent générer.

cristiano ronaldo

Il est la personne la plus suivie d'Instagram. Avec 603 millions de followers, le Portugais aux cinq Ballons d'Or facture un post environ 2.970.000 euros. Sur son profil, on remarque que la star du football, qui a signé dans le club Al-Nassr aux Emirats arabes unis, fait la publicité de ses propres marques à l'instar de parfums ou encore d'hôtels.

lionel messi

Il faut compter environ 2.385.000 euros pour une publication du champion du monde en titre. Avec 485 millions d'abonnés, l'Argentin fait la promotion de marque de bières ou encore de sodas.

selena gomez

Avec 428 millions de fans, la chanteuse et actrice de 31 ans pourrait demander 2.386.00 d'euros pour promouvoir un produit. Mais l'ancienne star de Disney Channel ne semble pas partager de publications sponsorisées mais préfère davantage faire de la publicité pour sa propre marque de maquillage.

kylie jenner

La cadette de la famille Kardashian comptabilise 399 millions de followers et pourrait demander 2.190.000 euros, toujours selon Hooper HQ compte tenu de son audience. Star de télé-réalité, elle collabore avec de nombreuses marques de haute-couture, parmi lesquelles Jean-Paul Gaultier ou encore Acne Studios.

dwayne johnson

Aussi connu sous le nom de The Rock, l'acteur et ancien catcheur peut faire grimper la facture à plus de 2.136.000 euros pour faire appel à ses services. Avec ses 390 millions d'abonnés, il met en avant des marques d'alcools forts.

ariana grande

2.080.000 euros pour un post, rien que ça. Mais l'icône de la pop aux 379 millions de followers, suit l'exemple de Selena Gomez. Elle assure la promotion de sa propre marque de cosmétiques et de parfums sur son compte Instagram.

kim kardashian

Deuxième membre de la famille dans ce classement, la business woman aux 364 millions d'abonnés demande près. de2 millions d'euros pour une publicité. Créatrice d'une marque de maquillage, de vêtements ou encore de parfums, elle a aussi été l'égérie de marques de luxe telles que Balenciaga ou Marc Jacobs.

beyoncé

L'artiste la plus récompensé de tous les temps, avec 32 Grammy Awards à son actif, pourrait recevoir 1.890.000 euros pour prêter son visage aux marques. Elle le fait notamment avec Adidas pour la création de sa marque Ivy Park qu'elle met avant à ses 316 millions de followers.

khloe kardashian

L'une des petites sœurs de Kim Kardashian fait également partie de ce classement. Avec 311 millions d'abonnés, elle empocherait 1.735.00 euros par post. Également créatrice d'une marque de vêtements, elle en fait la promotion via de nombreux posts.

justin bieber

Star de la pop, il cumule 293 millions d'abonnés à qui il promeut sa propre marque de vêtements ainsi que des sous-vêtements Adidas. Il pourrait exiger la somme de 1.620.000 euros pour un post.