Leonardo DiCaprio : le comédien filmé en train d'embrasser un mannequin de 25 ans à Ibiza

Selon une vidéo dévoilée en exclusivité par le site américain Page Six, Leonardo DiCaprio a été vu en train d’embrasser le top model italien Vittoria Ceretti, 25 ans, dans une boîte de nuit à Ibiza. Des images filmées au début du mois d’août.

L’été fut chaud. Dans une vidéo publiée en exclusivité par le site américain Page Six, Leonardo DiCaprio, 48 ans, est aperçu en train d’embrasser une belle italienne de 25 ans, Vittoria Ceretti. La mannequin a été photographiée à plusieurs reprises en compagnie de l’acteur ces derniers mois, ce qui laisse penser à la presse people qu’elle serait sa nouvelle petite amie depuis sa rupture avec Camila Morrone, après quatre ans de relation.

Watch Leonardo DiCaprio, 48, and model Vittoria Ceretti, 25, make out in late-night Ibiza club romp https://t.co/NJDJdRZxI7 pic.twitter.com/1Oc3F6L3dt — Page Six (@PageSix) September 7, 2023

Les images ont été filmées dans une boîte de nuit à Ibiza le 9 août dernier, à 4h30 du matin. Leonardo DiCaprio a passé une partie de ses vacances sur un yacht au large des côtes espagnoles où il était entouré d’autres jeunes femmes, dont Arabella Chi, connue outre-Atlantique pour sa participation à l’émission «Love Island» (qui ne serait qu'une amie). L'acteur Tobey Maguire était également présent à bord.

Le 22 août dernier, la star du film «Don’t look up» a été une nouvelle fois aperçue en compagnie de Vittoria Ceretti à Santa Barbara, en Calfornie, en train de savourer un café frappé et une crème glacée. La jeune femme de 25 ans a épousé le DJ Matteo Milleri en 2020, et aucune information à propos de leur séparation n’avait été communiquée jusqu’alors. Il semblerait que cette union soit de l’histoire ancienne.