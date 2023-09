Florent Pagny : la veuve de Bernard Tapie fait un parallèle inquiétant avec le chanteur

Mercredi dernier, Dominique Tapie a fait un parallèle inquiétant entre l’évolution du cancer de son défunt mari, et celui dont est atteint Florent Pagny.

Une comparaison qui n’est pas rassurante. C’est au micro de l’émission de radio «Jour J», animée par Flavie Flament sur RTL, que Dominique Tapie est revenue sur le combat de son défunt mari, Bernard Tapie, contre le cancer de l’estomac dont il était atteint depuis des années. Elle explique notamment que ce dernier avait tout mis en œuvre pour essayer de s’en sortir, notamment l’immunothérapie qui obligeait le couple à se rendre régulièrement en Belgique.

«Il a tout essayé et, en effet, l'immunothérapie. Pour ça, on faisait l'aller-retour à Louvain en Belgique, toutes les trois semaines», explique-t-elle. Un traitement qui s’est révélé très efficace, mais épuisant pour Bernard Tapie qui a souhaité faire une pause au moment où la maladie semblait avoir disparu. «Ça lui avait très très bien réussi. Malheureusement, au mois de juin, quand nous sommes descendus dans le sud de la France, il en avait un peu marre. Il m'a dit : ‘Écoute, pendant deux mois je ne fais plus rien’. Je l'avais prévenu qu'il fallait continuer, mais il a lâché. Et forcément, en septembre, c'est reparti», indique-t-elle.

Un parallèle inquiétant

Dominique Tapie n’a pas pu s’empêcher de faire un parallèle avec Florent Pagny qui, en mars dernier sur TF1, a révélé que son cancer du poumon avait récidivé alors qu’il se croyait sorti d’affaire. «Je pense à Florent Pagny, qui a eu la même réaction», dit-elle à propos du chanteur de 61 ans, qui a esquivé le traitement d’immunothérapie préventif que les médecins lui avaient conseillé de suivre pendant 6 mois.

Florent Pagny avait toutefois reconnu avoir regretté son choix de retourner en Patagonie après la découverte d’un nouveau ganglion. «Si j'avais été en France ces cinq derniers mois peut-être que je n'aurais pas ce ganglion, si j'avais suivi le programme prévu, c'est un peu de ma faute», concédait-il.

"Si j'avais été en France, je n'aurais peut-être pas ce ganglion. C'est un peu de ma faute."





Patagonie, janvier 2023. #FlorentPagny annonce "des images pas terribles" au scanner. Il doit reprendre son traitement d'immunothérapie, interrompu à son départ de France, il y a 5 mois. pic.twitter.com/iYib2KOz5K — Sept à Huit (@7a8) March 5, 2023

Désormais conscient de l’importance de suivre le traitement à la lettre, le chanteur a pu remonter sur scène au début de l’été lors du Festival de Nîmes. «Je voulais vous remercier parce que pendant cette année et demie, il s'est passé tellement de choses et vous m'avez tellement envoyé d'amour que je pense franchement que c'est ça qui m'a fait passer l'histoire aussi bien», avait-il lancé, ému, au public présent ce jour-là.