Mika : le chanteur se confie sur le harcèlement scolaire qu’il a subi

Le chanteur Mika s’est confié dans une interview sur le harcèlement qu’il a subi à l’école, de la part de ses camarades, mais aussi d'une professeure.

Des souvenirs douloureux. Dans une interview pour «50' Inside», Mika s’est confié sur son enfance, marquée par les moqueries de ses camarades. Le chanteur, qui a dû fuir la guerre civile au Liban avec ses parents, a en effet été victime de harcèlement alors qu’il était scolarisé à Londres.

«Je me souviens d’un de mes premiers jours d’école à Londres. Et je suis en short rose avec des petits pois avec une autre petite chemise que j’avais choisie et je pense que j’avais même un nœud papillon», se rappelle Mika, qui a passé ses premières années en France avant de déménager en Angleterre, à l’âge de 8 ans.

«J’étais ridicule à travers leurs yeux»

«J’étais ridicule à travers leurs yeux. Mais c’est aussi parce que je pense que j’étais différent», a déclaré Mika à Isabelle Ithurburu, la remplaçante de Nikos Aliagas. Et ce harcèlement ne s’est pas arrêté à ses camarades. Le parrain et coach de la Mêlée des Chœurs, la chorale de la coupe du monde de Rugby, a également été la cible d’une professeure.

«Et c’est là que tout a été bouleversé dans ma tête», a-t-il indiqué. «Quand c’est quelqu’un qui est dans une position de pouvoir et d’autorité et qui doit vous protéger… Et bien tu ne le vois pas comme du harcèlement. Tu le vois vraiment comme si c’est ta faute», a affirmé l’artiste, qui par la suite a développé des troubles dyslexiques, puis trouvé refuge dans la musique.