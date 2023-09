Baptiste Giabiconi : que sait-on de la mystérieuse mère de son enfant ?

Baptiste Giabiconi voit la vie en rose depuis la naissance de son fils en juillet dernier. Mais qui est la maman de ce petit garçon prénommé Baptiste Jr. ?

Si, en tant que mannequin, il aime faire la couverture des magazines et défiler sur les podiums, Baptiste Giabiconi est en revanche beaucoup plus discret et pudique quand il s’agit de sa vie privée.

Si l’on sait qu’il est devenu papa pour la première fois le 17 juillet dernier, on connaît en revanche peu de choses sur la femme qui partage son existence et avec laquelle il aurait eu, eu égard à une photo postée sur Instagram le 29 mars dernier, le petit Baptiste Jr.

D’elle, le mannequin et ancien protégé de Karl Lagerfeld n’a ainsi posté, sur les réseaux sociaux, que son ventre arrondi lorsqu’elle portait leur enfant. L’homme de 33 ans, qui souhaite garder le mystère autour de ses aventures sentimentales, n’a jamais voulu en dévoiler davantage.

La sincérité de la relation mise en doute

Une discrétion à toute épreuve qui a suscité la curiosité des internautes, certains allant même jusqu'à douter de cette relation. Ces derniers supposent en effet que Baptiste Giabiconi serait homosexuel, et qu'il aurait donc fait appel à une mère porteuse pour avoir un enfant.

Celui à qui on a également prêté une liaison avec son mentor, le regretté Karl Lagerfeld, préfère ignorer les rumeurs et ne fait aucun commentaire en public ou sur les réseaux sociaux. Le papa poule se concentre désormais sur sa vie de famille, et reste silencieux quant à l’identité de sa compagne, et de la maman de Baptiste Jr. Comme le dit l'adage : «pour vivre heureux, vivons cachés».