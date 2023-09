Nicki Minaj : après avoir menacé le rappeur Offset, son mari de nouveau assigné à résidence

Le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty, a été condamné à une assignation à résidence. Il avait récemment été condamné à trois ans de probation pour ne pas s'être inscrit comme délinquant sexuel.

Le mari de la chanteuse Nicki Minaj, Kenneth Petty, a été condamné par un juge fédéral de Los Angeles à être assigné à résidence après avoir violé les termes de sa probation de trois ans, selon une ordonnance du tribunal obtenue par le magazine Rolling Stone.

Selon le document déposé mercredi, l’homme avait proféré des menaces envers une personne spécifique dans une vidéo, et ce alors qu'il était en compagnie d'une personne ayant un casier judiciaire.

Selon TMZ, ces menaces étaient adressées au rappeur Offset. Dans une vidéo devenue virale le 16 septembre, Petty et certains membres de son entourage se trouvaient devant un hôtel de New York, où résiderait Offset. Petty y déclarait : «Planifie ces vacances, tu vas planifier tes funérailles !»

Offset, ancien membre du groupe de rap d'Atlanta Migos, est le mari de la rappeuse Cardi B. Il se murmure qu'il est en très mauvais termes avec Petty depuis que son épouse et Nicki Minaj se querellent. Rappelons que les deux chanteuses avaient toutes les deux été impliquées dans une bagarre lors de la soirée Harper's Bazaar Icons, lors de la Fashion Week de New York en septembre 2018. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux à l'époque avait d'ailleurs montré Cardi B se jetant sur Minaj pour l'attaquer physiquement.

Petty déjà condamné pour viol

En juillet 2022, Kenneth Petty avait été condamné à un an d’assignation à résidence, ainsi qu'à trois ans de probation et à une amende de 55.000 dollars, pour ne pas s'être enregistré en Californie en tant que délinquant sexuel.

Il avait admis qu’il ne s'était pas inscrit comme délinquant sexuel après avoir déménagé en Californie avec Nicki Minaj, après leur mariage en 2019. Il avait obtenu ce statut après avoir été déclaré coupable de tentative de viol sur Jennifer Hough en 1994, crime pour lequel il a purgé quatre ans de prison.

En 2021, Jennifer Hough avait poursuivi Petty et Nicki Minaj, alléguant qu’ils l’avaient tous deux «directement et indirectement intimidée, harcelée et menacée afin qu’elle renonce à son accusation de viol.» Nicki Minaj n'avait finalement pas été poursuivie.