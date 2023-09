Sophie Turner porte plainte contre son ex-mari Joe Jonas 

Quelques jours après l’annonce de leur divorce, l’actrice Sophie Turner a décidé de poursuivre en justice son ex-mari, le chanteur Joe Jonas.

Alors que le couple est en procédure de divorce, Sophie Turner a porté plainte contre son ancien compagnon, Joe Jonas, pour non-représentation d'enfant. D’après «The Messenger» et «People», l’actrice de «Game of Thrones», qui réside en Angleterre, accuse le membre du groupe Jonas Brothers de retenir à New York leurs deux filles, âgées de 3 ans et 14 mois.

Engagée sur le tournage d’une série, l'actrice de 27 ans avait accepté que les fillettes restent avec leur père pendant la tournée américaine des Jonas Brothers. Mais selon Sophie Turner, il était prévu qu’elle récupère ses filles à la fin de son tournage et qu’elle rentre avec elles en Angleterre.

Les passeports confisqués

D'après son témoignage, le couple s’était mis d’accord, en décembre 2002, pour s’installer là-bas de manière permanente et avait choisi l’école de leur fille aînée. Mais lorsque la comédienne s’est rendue à New York, Joe Jonas a refusé de la laisser partir avec les fillettes et de lui rendre les passeports de ces dernières.

Sophie Turner a donc déposé une plainte contre le musicien de 34 ans et demande «le retour immédiat de ses enfants illégalement retenus à tort» chez leur père, indiquent les documents.