Taylor Swift mise en garde par une ancienne petite-amie de Travis Kelce : «Infidèle un jour, infidèle toujours»

L'ex de Travis Kelce, Maya Benberry, conseille à Taylor Swift de rester à l'écart de la star de la NFL, l'exhortant à «être intelligente» et à se rendre compte qu'il «se sert simplement d'elle» : «Infidèle un jour, infidèle toujours», note-t-elle.

La chanteuse Taylor Swift vivrait une romance avec Travis Kelce, star des Kansas City Chiefs, une équipe de football américain. La star a en effet récemment été aperçue à un match du sportif. Venue le soutenir dans les tribunes, elle a ensuite quitté le stade avec lui, à bord de sa décapotable.

Taylor Swift wraps her arms around new lover Travis Kelce in first display of PDA after cheering on the NFL star with his mother at his game https://t.co/B19lfVXoJt — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 28, 2023

Si cette liaison semble ravir les fans de la chanteuse, l’ex de ce dernier ne la voit pas du tout d’un bon œil. Maya Benberry, ex-petite amie de Travis, a même tenu à mettre en garde l’interprète de «Shake it Off».

«Taylor semble être une gentille fille avec un bel esprit, alors je lui souhaite bonne chance. Mais je lui conseille d’être intelligente», a déclaré le mannequin au Daily Mail. «Je suis sûre qu’elle maîtrise désormais la capacité de distinguer qui est vraiment là pour elle et qui ne fait que l’utiliser», a-t-elle poursuivi, avant d’asséner : «Le temps nous le dira. Mais comme le dit le proverbe : ‘Infidèle un jour, infidèle toujours’».

Brittany Mahomes is the focal point of online buzz amid speculation how she's taking Taylor Swift's romance with her husband's teammate Travis Kelce https://t.co/nESOL52pUx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 26, 2023

Travis Kelce et Maya Benberry sont sortis ensemble pendant environ huit mois. Après leur rupture, elle a accusé le sportif de l’avoir trompée avec l’influenceuse et mannequin Kayla Nicole (dont Kelce est séparé depuis 2022). «Quand tu as rompu avec ton ex il y a cinq mois, mais que tu découvres via les réseaux sociaux qu’il est censé avoir une autre relation depuis six ans», avait-elle notamment écrit sur X (anciennement Twitter).