Cardi B : la chanteuse s'est exprimée au sujet de l'existence des Aliens

Invitée du dernier épisode de «Hot Ones» aux États-Unis, Cardi B a donné son avis sur la question de l’existence des Aliens, après le récent débat sur les OVNI organisé au Congrès américain. Et la chanteuse a un avis très personnel sur la question.

Le scepticisme domine. Le dernier épisode de «Hot Ones» aux États-Unis, l’émission où des célébrités sont invités à manger des sauces pimentées de plus en plus fortes pendant leur interview, a vu Cardi B partager son avis sur l’existence, ou non, des extra-terrestres. Une question d’autant plus pressante que le Congrès américain a organisé une commission d’enquête parlementaire sur la question. L’interprète du tube «I Like It» se montre toutefois plutôt réservée sur le sujet.

«Je ne pense vraiment pas que les Aliens sont réels, parce, s’ils l’étaient, et qu’ils sont à ce point plus intelligents que nous, pourquoi ne nous ont-ils pas envahi à l’heure qu’il est ? Les Aliens, s’ils sont vraiment malins, ils savent comment sont les humains. Les humains sont méprisables. Ils veulent tout contrôler. Ils veulent avoir le pouvoir en toute circonstance», explique-t-elle.

Cardi B n’adhère pas une seconde à la théorie répandue qui voudrait que les Aliens soient trop occupés par d’autres problématiques pour envahir la Terre. «Le gens sont là, à se demander pourquoi les gens voudraient envahir la Terre ? La Terre, c’est le ghetto. Ils sont probablement tellement avancés que, pour eux, la Terre n’est que du menu fretin», lance celle qui avait eu une discussion lors d'un live sur Instagram avec son mari, le rappeur Offset, au moment de la commission parlementaire organisée au Congrès américain.