Mort de Jean-Pierre Elkabbach : qui est sa fille, actrice bien connue du grand et du petit écran ?

Jean-Pierre Elkabbach est mort ce mardi 3 octobre, à l'âge de 86 ans. Le célèbre journaliste politique laisse derrière lui sa femme, Nicole Avril, qui partageait sa vie depuis plus de cinquante ans, mais aussi une fille unique, Emmanuelle Bach, actrice de 55 ans bien connue du public.

Elle n'a jamais caché être la fille de Jean-Pierre Elkabbach, mais de son regretté père - décédé ce 3 octobre à l'âge de 86 ans - elle avait préféré ne pas garder le nom pour se faire le sien.

Née en 1968 de l'union de Jean-Pierre Elkabbach et Holda Trinkle, Emmanuelle Bach, de son vrai nom Emmanuelle Anouk El Kabbach, est une actrice française de cinéma et de télévision.

Artiste talentueuse, elle a fait ses premiers pas au cinéma en 1990 dans «Les Clés du paradis» de Philippe de Broca. Au générique notamment de «Petits arrangements avec les morts» de Pascale Ferran en 1994, elle investit ensuite le petit écran.

Les téléspectateurs la retrouvent ainsi dans «New York Police Blues» en 1998, puis l'année suivante dans la peau d’Agathe Monnier, femme flic volontaire et solitaire, dans la série policière «P.J.», dans laquelle elle jouera jusqu’en 2007.

Ici à gauche avec l'équipe de «P.J.» XAVIER LEOTY / AFP

Elle apparaît ensuite dans de nombreuses autres productions à succès telles que «Un village français», «Clem», «Section de recherches», «Les hommes de l’ombre» et plus récemment «Capitaine Marleau».

Dans «Un village français» elle incarnait Jeannine Schwartz, femme d’un entrepreneur qui ne rechigne pas à collaborer avec les Allemands - Charlotte Schousboe / France 3



Son père lui fera découvrir l'Algérie de ses origines, lui offrant son orientalisme en héritage, confiera-t-elle en 2016 à Paris Match. «Mais j'ai été élevée par une mère [Holda Fonteyn] passionnée dans un climat de douce folie bohémienne. Mes parents m'ont appris l'enthousiasme, le goût pour la vie, l'ouverture. On est tous très indépendants, autonomes. On se construit soi-même et c'est notre grande force.»