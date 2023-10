Tir mortel sur le tournage de «Rust» : Alec Baldwin pourrait faire face à une nouvelle inculpation

Alec Baldwin a-t-il compromis la sécurité lors du tournage de «Rust» ? Alors que l'accusation d'homicide involontaire qui pesait sur lui a été levée en avril, l'acteur et producteur pourrait faire face à une nouvelle inculpation, ont ce mardi confirmé les procureurs.

L'acteur américain Alec Baldwin pourrait faire face à une nouvelle inculpation dans l'affaire du tir mortel sur le tournage du film «Rust», ont confirmé ce mardi les procureurs saisis de l'affaire.

«Après une enquête poussée au cours des derniers mois, de nouveaux faits ont émergé dont nous estimons qu'ils démontrent la culpabilité criminelle de M. Baldwin dans la mort de Halyna Hutchins et le tir ayant touché Joel Souza», ont déclaré Kari Morrissey et Jason Lewis.

Bien que les accusations d’homicide involontaire qui ont un temps pesé sur Alec Baldwin aient été levées en avril dernier, l'acteur et producteur - qui tenait l’arme au moment du drame - pourrait donc encore faire l'objet de poursuites. Un grand jury, commission de citoyens investie de pouvoirs d'enquête aux Etats-Unis, devra en décider dans les deux prochains mois.

Les procureurs du Nouveau-Mexique ont récemment demandé à voir les documents qui, durant la préparation du film, avaient circulé entre Alec Baldwin, Rust Movie Productions et sa propre société El Dorado Pictures, afin de voir si l'acteur et producteur n’avait pas tiré un profit en économisant sur les moyens qui auraient pu, ou dû, être alloués à la sécurité du plateau en qui concerne l’utilisation des armes à feu.

producteur et tireur

Rust Movie Productions a fait valoir que la demande de consultation de ces documents, contenant des informations «confidentielles» et relevant du «secret commercial», était un piège dans le but d’inculper Alec Baldwin. Mais la juge Mary Sommer du Nouveau-Mexique a rejeté la requête visant à annuler l’assignation à comparaître. La procureure Kari Morrissey a souligné qu’Alec Baldwin avait joué un rôle important dans la production du film, et que ses demandes sont donc pertinentes dans le cadre de l'affaire pénale contre Hannah Gutierrez-Reed, car il pourrait y avoir eu des considérations financières qui auraient pu compromettre la sécurité du plateau.

Cette hypothèse, si elle venait à être vérifiée, pourrait beaucoup aider la jeune femme qui était en charge des armes pendant le tournage, et qui a été accusée d'homicide involontaire et de falsification de preuves. Elle a en effet fait valoir que les producteurs du film l’avaient empêchée d’accomplir correctement son travail, refusant notamment ses demandes de formation supplémentaire sur les armes à feu, et ce pour des raisons financières.

Pour mémoire, les accusations d’homicide involontaire portées contre Alec Baldwin avaient été abandonnées en avril. Les procureurs avaient cependant précisé qu'elles pourraient être déposées à nouveau, notamment à l'issue d'une enquête visant à déterminer si l'arme qui a tiré la balle mortelle avait été modifiée. Un expert médico-légal a en outre publié un rapport en septembre contredisant le récit de l'incident d’Alec Baldwin, qui a toujours soutenu n’avoir pas appuyé sur la gâchette.