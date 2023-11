Mort de Matthew Perry : ce que révèlent les premières analyses toxicologiques

Alors que Matthew Perry a été retrouvé mort dans son jacuzzi le 28 octobre dernier à Los Angeles, les premières analyses toxicologiques viennent d’être dévoilées. Selon TMZ, aucune substance illicite n’a été retrouvée dans le sang de l’acteur.

L’annonce du décès de Matthew Perry, à seulement 54 ans, a été brutale. Si la cause de sa disparition le 28 octobre dernier n’est pas encore connue, les premières analyses toxicologiques pratiquées sur l’acteur, lequel luttait depuis des années contre une addiction aux analgésiques et à l'alcool, viennent d'être communiquées, selon des informations révélées par TMZ.

Le média américain a indiqué que la mort de l’inoubliable interprète de Chandler Bing dans «Friends» n’était pas liée à une consommation de fentanyl ou de méthadone, aucune de ces substances n’ayant été retrouvée dans son sang. Néanmoins, d’autres analyses toxicologiques «plus approfondies» sont toujours en cours, lesquelles révèleront peut-être si Matthew Perry avait pris d’autres drogues avant le drame.

Une overdose de médicaments ?

A noter également que les enquêteurs auraient découvert dans la maison plusieurs médicaments délivrables sur ordonnance, comme des antidépresseurs pour calmer l’anxiété, mais aussi des médicaments destinés à traiter une maladie pulmonaire connue sous le nom de BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive). Les analyses permettront de savoir si le comédien a dépassé les doses prescrites qui auraient pu conduire à sa mort.

Toujours selon TMZ, qui précise que le corps de l’acteur n'était pas sous l'eau depuis longtemps quand son assistant l'a découvert, il faudra attendre quatre à six mois avant de connaître le compte-rendu complet et découvrir les causes exactes du décès. La division des vols et des homicides du département de la police de Los Angeles (LAPD) a par ailleurs confirmé qu’un acte criminel n'était pas suspecté «pour le moment».