Johnny Depp : la star de la série «Schitt's Creek» s'excuse après s'être déguisée comme l'acteur à Halloween

La comédienne Emily Hampshire, connue pour son rôle dans la série «Schitt’s Creek», a présenté ses excuses via son compte Instagram, après qu’elle et une de ses amies se soient déguisées en Johnny Depp et Amber Heard à Halloween. Un costume vivement critiqué par de nombreux internautes.

Un «bad buzz» colossal. Célèbre pour son rôle dans la série «Schitt’s Creek», Emily Hampshire a présenté des excuses publiques, hier, via un message posté sur son compte Instagram après la vague d’indignation suscitée par le choix de son costume d’Halloween. La comédienne de 42 ans et une de ses amies se sont déguisées en Johnny Depp et Amber Heard lors de leur procès ultra-médiatique.

Ils avaient même ajouté un détail étonnant : une crotte en peluche (qui n’est autre qu’une figurine de Monsieur Hankey aperçu dans la série animée «South Park») pour faire un clin d’œil au moment où ils ont abordé le sujet des excréments retrouvés dans leur lit conjugal lors de leurs auditions au tribunal.

«Je veux aborder ce qui est l'une des choses les plus irréfléchies, insensibles et ignorantes que j'ai jamais faites», écrit-elle. «Pour Halloween, j'ai bêtement pensé que ce serait drôle de s'habiller en Johnny Depp et Amber Heard. Je suis profondément désolée et honteuse d’avoir diffusé quelque chose d’aussi horrible dans l’univers», poursuit-elle. «Les violences domestiques ne sont jamais, jamais, un sujet à plaisanterie. Ce sont de vrais problèmes impliquant de vraies personnes, et je regrette sincèrement mes actions. Je ferai mieux à l’avenir. Je suis vraiment désolé», conclu la comédienne.