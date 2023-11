Prince William : le biographe de Harry et Meghan décrit l'héritier du trône comme «avide de pouvoir» dans un nouveau livre

Le biographe non-officiel du prince Harry et de Meghan Markle qualifie le prince William d’«avide de pouvoir» et son père Charles de «roi impopulaire», dans un nouveau livre «explosif» qui sortira ce 21 novembre.

La monarchie britannique de nouveau dans son viseur. Omid Scobie – le journaliste de 42 ans qui a co-écrit en 2020 le best-seller «Finding Freedom» sur le départ avec fracas de la famille royale britannique de Harry et Meghan, a commencé à promouvoir son nouveau livre «Endgame : Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival», dont le texte publicitaire promet qu'il sera «explosif».

La présentation de cet ouvrage, à paraître ce 21 novembre, le décrit comme «une enquête au cœur de l'état actuel de la monarchie britannique – un roi impopulaire, un héritier du trône avide de pouvoir, une reine prête à tout mettre en œuvre pour préserver la monarchie et son image, et un prince contraint de commencer une nouvelle vie après avoir été trahi par sa propre famille».

Une affaire personnelle ?

«La mort de la reine Elizabeth II a brisé les fondations déjà fracturées de la maison de Windsor et démantelé le bouclier protecteur qui l'entourait. Avec une institution longtemps en proie à des idées désuètes sur la race, la classe sociale et l’argent, la monarchie et ceux qui la soutiennent sont désormais exposés et en contradiction avec un monde qui se modernise rapidement», est-il ajouté.

Si en mai 2023, lors du procès intenté par le prince Harry contre les tabloïds, Omid Scobie avait, dans son témoignage devant la Haute cours de Londres, nié avoir un «intérêt personnel» à aider le fils cadet du roi, son nouveau livre ne manquera pas de souligner combien l'époux de Meghan Markle est toujours en froid avec sa famille.

Fin juin 2023, Omid Scobie a publié une tribune sur le site inews.co.uk dans laquelle il dit avoir été «puni» par le prince William à la suite d'une de ses publications. «Ma première grande 'punition' est survenue après la publication de 'Finding Freedom' un livre qui racontait l'histoire du départ royal des Sussex. Des sources m'ont dit que le prince William était tellement furieux de mes révélations sur le fait que l'équipe du palais de Kensington avait donné des informations négatives sur son frère à des journalistes qu'il voulait que je sois exclu de ses engagements.»

Et d'ajouter : «La nécessité d'un éclairage et d'un reportage approfondi, sans langue de bois et bien équilibré n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui.»