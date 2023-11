Gravement malade, Passe-Temps de Fort Boyard lance un appel : «Si quelqu’un peut me donner un rein, ça serait bien»

Passe-Temps, l’ancien complice de Passe-Partout et Passe-Muraille dans l’émission «Fort Boyard», a fait savoir ce mercredi dans l’émission Jordan De Luxe sur C8, qu’il était gravement malade et en attente désespérée d'une greffe.

La séquence est bouleversante. Âgé de 70 ans, Alain Prévost, plus connu sous le nom de Passe-Temps - son personnage durant vingt ans dans l’émission «Fort Boyard» - a ce mercredi lancé un déchirant appel dans l’émission de Jordan de Luxe sur C8. Il a indiqué qu’il était atteint d’une maladie des reins et qu’il était en attente d’une greffe.

«Je fais de la dialyse depuis deux ans et demi. Je suis en attente d’une greffe de rein mais je n’ai toujours pas de donneur […] Nous sommes 30.000 en France à faire de la dialyse suite à des problèmes rénaux. Pour ma part je suis en attente d’une greffe car je suis moins âgé que les autres. Les personnes âgées font de la dialyse tous les deux jours et c’est tout. Moi j’attends une greffe. Je sais que, vu ma petite taille, il n’y a pas de problème mais on doit faire avec des personnes de moins de 1m60. Certaines personnes peuvent vivre avec un seul rein mais moi ce sont les deux qui sont touchés», a-t-il expliqué en visioconférence.

«La maladie m’empêche de voir mes filles, a-t-il ajouté les larmes aux yeux. Je ne peux pas me déplacer […] Ça m’empêche de faire beaucoup de choses et je ne vois plus mes amis de Fort Boyard (…) j’espère que ce que j’ai n’arrivera pas aux autres et si quelqu’un peut me donner un rein, ce serait bien», a-t-il conclu la gorge serrée.