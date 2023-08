Problèmes de reins : voici les 8 signes qui doivent vous alerter 

Les reins sont des organes vitaux et fonctionnent comme un filtre. Ils éliminent les déchets qui circulent dans notre sang et les évacuent en produisant de l'urine. C’est pourquoi il faut être très attentif à l'état de ses reins. Voici les signes qui peuvent indiquer un dysfonctionnement.

Des démangeaisons

Quand il y a une mauvaise évacuation des toxines, des éruptions cutanées et des démangeaisons peuvent se manifester sur l'ensemble du corps.

une Mauvaise haleine

Une maladie rénale peut également provoquer une mauvaise haleine. Généralement, l’haleine sent l'ammoniaque et les patients ont un goût métallisé dans la bouche.

Des œdèmes

Un gonflement au niveau des chevilles ou des pieds (œdèmes) peut indiquer que l’eau s'accumule dans l'organisme et ainsi que les reins perdent une partie de leurs fonctions.

Un mal de dos persistant

Autre signe d’alerte : des douleurs persistantes en bas du dos. Cela peut notamment signifier la présence de calculs dans les reins, qui se situent sous les côtes, de part et d'autre de la colonne vertébrale.

Des troubles digestifs

L’accumulation de déchets peut entraîner des troubles digestifs comme des nausées et des vomissements, ainsi qu’une perte de poids et d’appétit.

un Besoin fréquent d’uriner

Lorsque la fonction rénale se dégrade, le besoin d’uriner peut devenir plus fréquent, de jour comme de nuit, et des brûlures peuvent survenir pendant la miction.

Une grosse fatigue

Une fatigue intense sans raison apparente peut être liée à un problème au niveau des reins. Quand cet organe dysfonctionne, il produit moins d'érythropoïétine, une hormone impliquée dans la production des globules rouges, ce qui peut provoquer un essoufflement et une grosse fatigue.

UNE AUGMENTATION DE LA SOIF

Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, ils ne peuvent pas éliminer efficacement les déchets et les toxines du sang. En conséquence, le volume de liquide dans le corps peut augmenter, provoquant une sensation de soif intense. Les personnes atteintes de problèmes rénaux peuvent ressentir le besoin de boire beaucoup plus d'eau que d'habitude et avoir une sensation de bouche sèche fréquente. Cette augmentation de la soif est un signe d'alerte qu'il est important de ne pas ignorer, car elle peut indiquer un problème sous-jacent au niveau des reins.