Leonardo DiCaprio célèbre son 49e anniversaire avec sa petite amie et des invités prestigieux

Leonardo DiCaprio a célébré ses 49 printemps en compagnie de sa petite amie, la mannequin italienne Vittoria Ceretti âgée de 25 ans, et de nombreuses célébrités dont Jay-Z, Beyoncé, Snoop Dogg et Tobey Maguire.

Une fête grandiose. L'acteur Leonardo DiCaprio a célébré son 49e anniversaire ce samedi en organisant un événement prestigieux à Beverly Hills avec sa petite amie, Vittoria Ceretti, 25 ans, et d'autres amis célèbres.

Leonardo DiCaprio Showed PDA with Vittoria Ceretti at Birthday Bash Attended by JAY-Z and Beyoncé (Exclusive) https://t.co/eibF3j5ntT — People (@people) November 12, 2023

L’acteur et la mannequin italienne étaient «affectueux et se sont embrassés toute la nuit», a déclaré une source à People. Parmi les autres invités qui ont assisté à la fête figuraient Jay-Z, Beyoncé, Snoop Dogg, Tobey Maguire, Taika Waititi et Axl Rose, indique encore le magazine.

Lil Wayne était également présent et a même joué, ajoute la source, précisant qu'«à un moment donné, tout le monde chantait des classiques du hip hop.» Selon le Daily Mail, Kim Kardashian, Chris Rock, Zoe Saldana, Lady Gaga, Kate Beckinsale et Salma Hayek faisaient aussi partie des convives.

Leonardo DiCaprio et Vittoria Ceretti avaient été vus ensemble pour la première fois en août à Santa Barbara, en Californie, en train de déguster des glaces, avait rapporté Page Six. Ils avaient été aperçus à nouveau début septembre alors qu'ils faisaient la fête à Ibiza.