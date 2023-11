Robert Pattinson : l'acteur dormait sur un bateau gonflable avant que sa carrière ne décolle

Robert Pattinson a profité d’un entretien avec le prestigieux magazine américain Architectural Digest pour révéler qu’à une période de sa vie, il ne possédait qu’un bateau gonflable qui était à la fois son lit, son canapé, et sa table à manger.

Parce qu’il vient de loin. Robert Pattinson est un des acteurs les plus célèbres au monde, et enchaîne les films à gros budget. Mais à ses débuts, l’acteur britannique de 37 ans ne roulait pas sur l’or, et improvisait son quotidien avec les moyens du bord. Comme faire d’un bateau gonflable son lit, son canapé, et sa table à manger.

«Il y avait un temps où le seul objet que j’avais chez moi était un bateau gonflable qui, pendant six mois, m’a servi de de canapé, de lit, et de table à manger. Je l’aimais beaucoup, mais cela me causait de sérieux problèmes au dos», confie-t-il au prestigieux magazine américain Architectural Digest. Des problèmes aujourd'hui derrière Robert Pattinson, qui vient récemment de signer le design de son premier sofa avec l’aide de Nicole Gordon, célèbre designer qui a géré la décoration de deux de ses maisons.

Le comédien explique s’être découvert une passion pour le design après le tournage de «The Batman» en 2022. «J’ai commencé à dessiner du mobilier avec lequel les gens aimerait interagir de manière amusante et informelle. Chaque pièce possédait un élément disproportionné, énorme, qui donnait un aspect plutôt drôle. Et dans le processus de réaliser quelques modèles en argile, j’ai découvert que les courbes organiques qui se chevauchent avaient un effet similaire», précise-t-il.