Kate Middleton : quel est ce sublime diadème que la princesse de Galles portait lors d'une visite d'État ?

C'est lors d'un banquet en honneur du président de la Corée du Sud Yoon Suk-yeol, que Kate Middleton a porté le diadème de roses de Strathmore. La présence de cette couronne en a surpris plus d'un, tant l'objet n'avait plus été vu depuis longtemps.

Un diadème vieux de 93 ans. Alors que le président de la Corée du sud Yoon Suk-Yeol était en visite d'État ce mardi dernier en Angleterre, la princesse de Galles Kate Middleton y est apparue dans une sublime robe blanche signée Jenny Peckham. Mais c'est le bijou qu'elle arborait sur la tête qui en a surpris plus d'un. En effet, la princesse portait le fameux diadème de roses Starthmore, qu'aucun expert royal n'avait plus aperçu depuis plus de 30 ans.

Selon la tradition, les princesses peuvent porter un diadème durant les banquets d'État importants. Kate Middleton n'a jamais manqué à cette règle, puisqu'elle arbore très souvent des tiares. La princesse de Galles a d'ailleurs été vue 3 fois avec différentes couronnes.

Kate Middleton makes history at State Banquet in sentimental Strathmore Rose Tiara not seen for decades and angelic designer gown https://t.co/xiRBi4619n pic.twitter.com/WeYCTfZugg — Woman Magazine (@WomanMagazine) November 22, 2023

Son diadème de mariage, tout d'abord, le «Halo» de chez Cartier. Elle a ensuite souvent porté le diadème du nom de «Fleur de lotus». Elle a par ailleurs jeté son dévolu sur la couronne aux noeuds d'amour.

Une riche histoire

La tiare que porte la princesse de Galles se nomme le diadème de Strathmore. Cette couronne n'avait pas été vue portée depuis 1937. La dernière et rare photo où l'on peut observer ce diadème est imprimée sur des paquets de cigarettes, et la couronne était alors portée par la mère d'Elizabeth II.

Composée de gros boutons roses, la tiare créée par les bijoutiers Catchpole & Williams tient son nom du père de la reine Elizabeth. En effet, c'est le comte de Starthmore qui a offert ce bijou à la reine, avant son mariage avec Georges VI, le 26 avril 1923.

Cette couronne a plusieurs fois été portée par la reine, mais sera ensuite délaissée par cette dernière. Ce joyau a donc longtemps été oublié, mais Kate Middleton a décidé de le ressortir de son écrin.

Un hommage pour les membres de sa famille ?

Selon l'experte Lauren Kiehna, fondatrice du blog The Court Jeweller, le fait que Kate Middleton porte ce diadème n'est pas un geste anodin : «Il est normal que Kate - probablement avec l’aide du roi Charles - choisisse de porter le diadème exactement cent ans après que la reine-mère l’ait reçu.» Ainsi, la princesse de Galles a peut-être décidé d'arborer ce bijou en l'honneur de la reine mère.

Beaucoup voient aussi le port de cette nouvelle tiare comme un signe d'amitié entre Kate Middleton et son beau père le roi Charles. En effet, ce dernier l'a récemment affectueusement nommé «Ma belle-fille adorée», et portait aussi sa défunte grand-mère dans son coeur.