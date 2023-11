Kanye West et Chris Brown sévèrement critiqués après avoir été aperçus en train de festoyer sur un morceau «aux paroles antisémites»

Kanye West s'est attiré les foudres de la Toile après la diffusion d'une vidéo le montrant, lors d'une soirée avec Chris Brown à Dubaï, en train de faire la fête au son de son nouveau morceau «aux paroles antisémites».

Un dérapage de plus. Kanye West est (de nouveau) conspué par de nombreux internautes depuis la sortie, le 22 novembre dernier, de son dernier single «Vultures».

La colère s’est intensifiée ce week-end après la diffusion d’une vidéo dans laquelle on peut voir le rappeur danser et chanter aux côtés de ses collaborateurs et amis - Ty Dolla $ign, Chris Brown, Bump J et bien d'autres encore - sur les paroles du morceau controversé pour ses paroles jugées comme «antisémites». «En quoi suis-je antisémite ? Je viens de baiser une salope juive», peut-on notamment entendre.

La vidéo, qui aurait été prise lors d'une soirée à Dubaï, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et les critiques furieuses ne se sont pas faites attendre.

Kanye West, Chris Brown, Ty Dolla Sign, Bump J, Vory, Cyhi The Prynce and more listening to Ye’s song "Vultures" at his party in Dubai. pic.twitter.com/Itl7wF0Uxt — XXL Magazine (@XXL) November 24, 2023

«Vous êtes dégoûtant», a écrit une internaute contrariée. «Honte à vous !!!!!!!!», s'est exclamé un autre. «Qu'y a-t-il de plus écœurant ? Les paroles… Ou le fait que Kanye West et @chrisbrownofficial trouvent ça festif ?», a écrit un autre commentateur en colère.

Faisant référence à l'agression physique notoire de Chris Brown contre Rihanna en 2009, un autre a écrit : «Chris Brown est un agresseur et Kanye West un cerveau psychotique et narcissique autoproclamé».

L'ex de Kim Kardashian habitué aux dérapages

À la fin de l’année dernière, Kanye West avait vu sa carrière s’effondrer après une série de propos antisémites au cours desquels il évoquait le souhait de voir les peuples juifs «morts».

Peu de temps après ce tweet, en octobre 2022, le rappeur avait déclaré dans une interview pour Piers Morgan qu’il visait uniquement certains juifs spécifiques, qui, selon lui, l’exploitaient. Il avait également soutenu que «l’Holocauste n’est pas ce qui s’est passé», et avait promu la théorie du complot selon laquelle les Noirs seraient «les vrais juifs».

Des dérapages qui ont coûté cher à l'ex de Kim Kardashian en termes de contrats commerciaux, Adidas ayant mis fin à sa lucrative collaboration avec le rappeur américain, tout comme Gap et Balenciaga qui ont également coupé les ponts avec l'artiste.