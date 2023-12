Kate Middleton serait «passée à autre chose» face à sa relation tendue avec Meghan Markle

Selon une amie proche de Kate Middleton, la princesse de Galles serait «passée à autre chose» avec sa belle-sœur Meghan Markle. La relation entre les deux femmes a toujours été très tendue.

Une source très proche de Kate Middleton, l'actuelle princesse de Galles, qui s'est confiée au magazine People, est revenue sur la relation conflictuelle entre la duchesse de Cambridge et Meghan Markle. Selon cette source, la maman de Georges, Charlotte et Louis «serait passée à autre chose» dans sa relation tumultueuse avec Meghan Markle.

La camarade de la duchesse a ajouté que Kate Middleton serait «très concentrée sur ce qui compte vraiment, et qu'elle souhaite ne pas regarder en arrière».

En effet, l'épouse du prince William serait maintenant plus focalisée sur son rôle de future reine. La source a rapporté à ce propos qu'elle prenait les choses très au sérieux.

Des événements qui ont mis le feu aux poudres

Selon de nombreuses sources, la relation entre Kate Middleton et Meghan Markle n'a jamais été au beau fixe. De nombreux événements auraient rendu la communication difficile entre les deux femmes. Le prince Harry a même raconté dans ses mémoires "Le Suppléant" un moment très tendu entre les deux belles-sœurs avant son mariage avec Meghan Markle.

«Meghan a effrontément dit à Kate qu'elle devait avoir un cerveau de bébé à cause de ses hormones», a écrit Harry dans son ouvrage. Un moment parmi tant d'autres qui aurait totalement bouleversé Kate Middleton et ainsi rendu sa relation avec l'ancienne actrice de Suits encore plus compliquée.

De plus, un livre du nom de "Derniers secrets et tourments de la monarchie britannique" paru aux Pays-Bas sous le nom de "Fin de règne" met en exergue un autre moment longtemps passé sous silence entre Meghan Markle et Kate Middleton. En effet, des allégations racistes planent depuis un moment sur la monarchie britannique.

Lors d'une interview accordée à Oprah Winfrey, la maman d'Archie et de Lilibet s'est exprimée sur le fait que deux membres de la famille royale se seraient questionnés sur la couleur de peau du fils de Meghan Markle.

Mais, cette dernière n'avait jamais nommé les personnes qui étaient derrière ces propos. Cependant, c'est dans la version néerlandaise de "Derniers secrets et tourments de la monarchie britannique" que l'on découvre que les deux membres seraient Kate Middleton et le Roi Charles III. Un autre incident qui a sûrement compliqué la relation entre Meghan Markle et Kate Middleton.